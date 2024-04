La fonctionnalité « incroyable » de Pokémon Go que les fans veulent revoir

The Pokémon Company

Une fonctionnalité éphémère mais très appréciée de Pokémon Go est revenue sur la table, les fans se remémorant un mécanisme clé et beaucoup demandent son retour des années plus tard.

Alors qu’un autre 1er avril est passé, les joueurs de Pokémon Go ont repensé au contenu des années précédentes, et beaucoup s’accordent à dire que l’une des farces du « Poisson d’avril » de Niantic aurait dû devenir une fonctionnalité permanente dans le jeu, ou au moins, un choix visuel optionnel.

Un joueur de Pokémon Go nommé u/JixXBL a partagé un post sur Reddit, accompagné d’un commentaire disant : « (Poisson d’avril 2018) parti mais jamais oublié ».

Pour les fans qui l’auraient manqué à l’époque, lors du Poisson d’avril de 2018, Niantic avait remplacé les icônes modèles 3D dans Pokémon Go par des sprites 2D traditionnels semblables à ceux de Pokémon Rubis et Saphir, et au lieu de se sentir piégés, la communauté a absolument adoré ce changement.

Si de nombreux fans découvrent seulement maintenant cela, beaucoup ont rapidement soutenu l’idée. Un commentaire dit : « C’est en fait cool. Ce serait bien si nous pouvions alterner entre ceux-ci et ceux d’aujourd’hui. »

Un autre commentaire souhaite également le retour de la fonctionnalité, ajoutant : « Je veux vraiment des sprites pixélisés dans les menus tout le temps », avant que quelqu’un d’autre n’intervienne en disant : « Ça devrait être une fonctionnalité à activer ou désactiver ».

Bien sûr, implémenter cela ne serait pas une chose simple et certains commentaires soutiennent cela. Une personne partage sa raison derrière l’omission de cette fonctionnalité, partageant : « Vous vous rendez compte qu’ils ne font pas ça parce que les dernières générations n’ont pas ces sprites, n’est-ce pas ? Ce n’est pas un moment où Niantic se trompe lol. »

Pourtant, beaucoup de fans de Pokémon ont semblé adorer l’événement du Poisson d’avril de cette année, qui récompensait tout lancer allant d’un lancer joli à un lancer excellent, ce qui en faisait l’idéal pour farmer de l’expérience au maximum.

