BlastR banni à la DreamHack Fortnite, Solary s’empare de la situation

Malow “BlastR” Orrieux s’est fait bannir de Fortnite lors de la DreamHack en Suède mais Solary trouve la décision “scandaleuse” et veut réclamer.

Depuis plus d’un an maintenant, BlastR est un membre de l’équipe Fortnite de chez Solary, désormais aux côtés de Magl, Floki, Clement et Egrm. Il est l’un des rares joueurs français encore actif sur le jeu à avoir participé à la Fortnite World Cup en 2019, ce qui est toujours aussi remarquable.

Et ce week-end, du 18 au 20 juin, se déroulait la DreamHack Summer en Suède où les 5 joueurs Fortnite de Solary se sont rendus pour participer aux deux tournois : Zéro Construction et Battle Royale.

Et dès le premier jour de compétition, avant même qu’il soit midi, BlastR a reçu un message sur son compte Fortnite déclarant qu’il venait de se faire bannir pour 14 jours avec la raison suivante :

“Faire équipe avec un concurrent. Merci d’adopter un comportement sportif quand vous jouez à Fortnite !”

Super les lans 🤡🤡🤡 pic.twitter.com/gcuCOcla84 — Solary BlastR (@blastrgg) June 18, 2022

Pour remettre un peu de contexte dans cette malheureuse histoire : BlastR était en train de jouer dans les premières sessions du tournoi Zéro Construction et il se déplaçait dans un camion pour se positionner. Sauf qu’un de ses adversaires est entré dans son camion, le problème étant que les joueurs ne peuvent pas se tirer dessus en étant dans un camion. C’est pour cette raison qu’il s’est fait bannir pendant 14 jours du jeu et 2 saisons de FNCS, la compétition la plus importante de Fortnite.

Je vais peut être tweet à chaud mais je pense que c’est la fin de ma carrière ban de 15 jours + 2 saisons sans fncs epic à regarder les replays et considère ça comme un team up c’est triste vraiment triste pour un tournoi zero build… — Solary BlastR (@blastrgg) June 19, 2022

À l’heure où nous écrivons cet article, la situation de BlastR n’a malheureusement toujours pas changé et il aura passé la fin de sa LAN à coacher et regarder d’autres joueurs. Pour lui remonter un peu le moral, son coéquipier Clement est tout de même monté sur le podium de la finale du tournoi Battle Royale pour empocher 5500$.

3RD DREAMHACK SOLO (5500$) 🫣 pic.twitter.com/S82wfajCpK — Solary Clement (@Clement_ttt) June 19, 2022

Nous espérons en tout cas que la situation de BlastR se débloquera pour qu’il puisse au moins continuer à participer aux prochaines saisons de FNCS.