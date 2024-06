Patch note 1.5.0 Test Public Saison 5 de Diablo 4 : nouveaux Uniques, nouvelle activité endgame…

Estelle Vernet écrit sur les jeux vidéo en général pour Dexerto. Elle est diplômée d’un Master en Traduction Éditoriale de l’université d’Avignon. Traductrice littéraire et technique, elle a notamment traduit des jeux mobiles avant de devenir rédactrice web. Grande fan de Mass Effect, elle adore les jeux d'aventure immersifs, comme les Far Cry, Dying Light, mais aussi Helldivers 2, The Last of Us, Stray et Silent Hill 2. Vous pouvez la contacter à [email protected] 👾🎮✨