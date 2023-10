Un e-mail dans Cyberpunk 2077 fait mourir de rire les joueurs

L’environnement futuriste de Cyberpunk 2077 a une touche fantastique, mais il semble que ses habitants ne soient pas à l’abri pour autant de certains de nos tracas quotidiens. Un e-mail indésirable dans le jeu provenant de “Johnny Silverhand” ressemble remarquablement à certains e-mails qui ont tendance à atterrir dans les spams.

Cyberpunk 2077 a eu droit à un second souffle grâce à la mise à jour 2.0 et au DLC Phantom Liberty. Le DLC de Cyberpunk 2077 a notamment introduit une foule de nouveaux personnages, un nouveau district et une nouvelle histoire, mais ce ne sont pas les seules nouveautés au programme. La mise à jour 2.0 a également ajouté de nouveaux dialogues au jeu de base, y compris de nouveaux SMS et des e-mails sur le téléphone de V.

L’un de ces nouveaux messages, qui n’est pas sans faire penser aux spams actuels, a particulièrement amusé les joueurs de Cyberpunk 2077 sur Reddit. Un internaute a partagé le mail qu’il a reçu dans le jeu, plaisantant en affirmant que c’était la “preuve” que Johnny Silverhand était vivant.

Un spam des plus hilarants dans Cyberpunk 2077

Le message prétend venir du légendaire Rockerboy et terroriste dont l’âme numérique est actuellement en train de dévorer le cerveau du personnage joueur. Le message est une parodie évidente des SMS et e-mails indésirables que tous les joueurs reconnaîtront immédiatement.

Il est truffé des erreurs grammaticales typiques de ce type de messages. “Bonjour cher utilisateur, c’est Johnny Silverhand. Je vous écris en cachette – je ne suis pas mort !”, peut-on lire en préambule. L’auteur du mail continue en expliquant que Johnny Silverhand n’est en fait jamais mort et qu’il se remet d’une maladie due aux radiations depuis les 50 dernières années.

Dans les commentaires, un grand nombre de joueurs ont félicité CD Projekt Red pour ce mail hilarant. “Les e-mails indésirables dans ce jeu sont excellents”, a déclaré un internaute. “Même en 2077, nous avons des escrocs qui essaient la méthode de l’email du Roi du Niger”, a répondu un autre. Plus que les escroqueries classiques des années 2000, celui-ci a beaucoup en commun avec les messages apparus après la mort d’un autre monarque.

Certains utilisateurs pensent également que la plaisanterie initiale de l’auteur de la publication n’est pas si éloignée de la réalité. “Vous plaisantez, mais en soit, cela pourrait effectivement être vrai”, a expliqué un internaute. “La moitié supérieure de son corps qui restait après que Smasher a fait exploser le reste est congelée dans le sous-sol d’Angel.”

Johnny Silverhand pourrait-il faire son grand retour dans une suite de Cyberpunk 2077 ? Après tout, Mike Pondsmith avait précédemment déclaré avoir laissé la mort de Silverhand en suspend pour le bénéfice des MJ des jeux qui voulaient l’inclure dans leurs jeux. Peut-être que les MJ virtuels de CD Projekt RED saisiront l’allusion.

