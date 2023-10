Nibbles, l’adorable chat de Cyberpunk 2077, est recherché pour meurtre

Les joueurs de Cyberpunk 2077 ont été à la fois perplexes et amusés après qu’un joueur ait révélé que Nibbles, le chat du jeu, était recherché pour plusieurs infractions, notamment un meurtre au second degré et “l’obtention illégale de restes humains”, pour n’en nommer que quelques-unes.

Dans Cyberpunk 2077, les personnages du monde entier peuvent être scannés pour voir s’ils ont une prime sur leur tête. Ces primes sont ensuite classées selon un système d’étoiles, en fonction de l’importance de leurs crimes.

Ce système de primes est également un excellent moyen pour de gagner de l’argent et, par conséquent, d’améliorer son équipement, mais encore faut-il repérer les PNJ qui peuvent vous rendre riche. Il n’est pas rare que certains d’entre eux passent sous le radar comme en témoigne la surprenante publication d’un joueur sur Reddit.

Un joueur de Cyberpunk 2077 a partagé une photo d’un chat du jeu se reposant sur un canapé. En y regardant de plus près, le joueur a découvert que Nibbles était recherché pour avoir enfreint plusieurs lois.

Qu’a donc fait ce chat pour enfreindre la loi ? Selon le jeu, Nibbles est “recherché pour meurtre au second degré, meurtre au premier degré, vente de cyberware volés et obtention illégale de restes humains.”

Dans les commentaires, les joueurs ont exprimé leur confusion face à cette découverte surprenante et se sont moqués de ce qui semble être un bug du jeu. “Selon la légende, Nibbles est un lointain descendant de Deathwish, le chat cyborg de Bartmoss avec une conscience humaine”, a déclaré un joueur.

D’autres internautes ont ajouté : “Je ne dirais donc pas que c’est un chat normal” et “Soyons honnêtes. Devrions-nous vraiment en vouloir à Nibbles ? Parfois, on passe simplement une mauvaise journée et on finit par obtenir illégalement des parties de corps humain décédé. Ça arrive aux meilleurs d’entre nous de temps en temps. Cela m’arrive au moins une fois par mois.”

“NIBBLES NON. Je sais que tu t’ennuies quand je pars, mais arrête d’utiliser le darkweb en mon absence ! Des restes humains ? Vraiment ? Je peux t’obtenir la meilleure viande synthétique que tu désires”, s’est exclamé un internaute.

