Quel est le niveau max dans Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty ?

Phantom Liberty et la mise à jour 2.0 ont complètement bouleversé l’ordre établi sur Cyberpunk 2077. En plus d’une pléthore de nouveaux contenus, le DLC a augmenté le niveau maximum du RPG. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle limite.

Phantom Liberty et la mise à jour 2.0 ont apporté un second souffle des plus bienvenus à Cyberpunk 2077. Le patch a remis le RPG sur de bonnes bases avec de nombreuses améliorations et ajustements, tout en introduisant de nouvelles fonctionnalités.

Le DLC quant à lui et apporté une tonne de nouveaux contenus allant d’un nouveau district à une toute nouvelle campagne avec Idris Elba en vedette. Parmi les autres nouveautés, on compte de nouvelles voitures, des armes, des vendeurs et bien plus encore. Le lancement de Phantom Liberty s’accompagne également d’une refonte des arbres de compétences du jeu et d’un augmentation du niveau max. Voici comment cela fonctionne.

Quelle est la limite de niveau dans Cyberpunk 2077 Phantom Liberty ?

Avec Phantom Liberty, le niveau max de Cyberpunk 2077 a été revu à la hausse pour atteindre le niveau 60. Auparavant, V était plafonné au niveau 50, mais avec l’extension, les joueurs peuvent désormais gagner 10 niveaux supplémentaires. Associés à la refonte de l’arbre de compétences, ces niveaux supplémentaires s’avéreront certainement utiles.

En atteignant le niveau 60, les joueurs peuvent gagner 10 attributs et 10 points de compétences. Bien sûr, il faut garder en tête que cette augmentation est liée à l’extension Phantom Liberty. Les joueurs qui n’ont pas acheté l’extension mais qui ont installé la mise à jour 2.0 conserveront toujours la limite initiale.

Dépasser le niveau 50 ne nécessite pas énormément de grind, car les quêtes principales et les missions secondaires de Phantom Liberty récompensent les joueurs avec une abondance d’XP. Quant à l’arbre de compétences Relique récemment ajouté, il ne peut être amélioré qu’en trouvant des caches de données Militech dispersées dans Dogtown, le nouveau district.