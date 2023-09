Peut-on jouer gratuitement à Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty

Alors que le coup d’envoi de Phantom Liberty approche à grands pas, une question demeure : cette nouvelle extension riche en promesses est-elle gratuite ? Voici ce qu’il en est.

La communauté Cyberpunk 2077 est plus impatiente que jamais de découvrir ce que leur réserve le prochain chapitre du jeu avec l’arrivée du patch 2.0 et le lancement de Phantom Liberty.

Phantom Liberty, le prochain DLC du RPG de CD Projekt Red est attendu pour le 26 septembre alors que le patch 2.0 va être déployé le 21 décembre. Alors que cette mise à jour d’ampleur sera disponible gratuitement, de nombreux joueurs se demandent encore s’il en sera de même pour le DLC.

Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty est-il disponible gratuitement ?

Malheureusement non, Phantom Liberty n’est pas un DLC gratuit. Il faudra débourser 29,99€ pour se le procurer sur Xbox Series X|S, PS5 ou PC. Cependant, la mise à jour 2.0 de Cyberpunk 2077 sera accessible à tous les joueurs gratuitement. Cette mise à jour inclura une refonte du jeu et une pléthore de nouvelles fonctionnalités comme un mouvement amélioré, la capacité de bloquer des balles avec une épée, une compétence qui vous permet de projeter vos ennemis à mains nues, des files d’attente pour le piratage, et bien plus encore.

Une refonte de l’arbre de compétences sera également d’actualité, de même que plusieurs améliorations de la qualité de vie comme une meilleure IA, une meilleure visée, des ajustements graphiques, des optimisations, etc.

Le DLC quant à lui augmentera le niveau maximum, introduira un tout nouveau quartier, une nouvelle intrigue et de nouveaux personnages, de nouvelles quêtes, des véhicules, plus d’une centaine d’objets ainsi qu’un nouvel arbre de compétences pour les reliques.

Il faut garder en tête qu’en plus du coût du DLC, le jeu principal est nécessaire pour y accéder. Néanmoins, jouer à Cyberpunk 2077 après la sortie de la mise à jour 2.0 pourrait valoir la peine, même si vous n’avez pas le DLC.