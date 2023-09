Lignes de dialogue anti-russes dans Cyberpunk 2077, CDPR s’explique

CD Projekt Red s’est exprimé publiquement après la découverte de lignes de dialogues ouvertement anti-russes dans la version ukrainienne de Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 connaît actuellement une résurgence majeure avec le lancement de sa mise à jour 2.0 et de l’extension Phantom Liberty. La refonte massive apportée par cette mise à jour a été bien accueillie, les joueurs affirmant que cela donne l’impression d’un jeu complètement nouveau.

En plus de retravailler l’interface utilisateur et de nombreuses fonctionnalités de l’open world futuriste, Cyberpunk 2077 2.0 s’est doté d’une localisation ukrainienne. Cependant, comme l’a d’abord rapporté Zone of Games, cette version ukrainienne du jeu présente des dialogues qui critiquent l’invasion de la Russie, via des lignes de dialogue, des descriptifs et même des images.

Les références à la guerre en Ukraine dans Cyberpunk 2077

Plusieurs exemples d’éléments jugés comme anti-russes dans la version ukrainienne de Cyberpunk 2077 ont été mis en lumière par Rock Paper Shotgun.

Certaines de ces références sont assez subtiles, et peuvent facilement passer inaperçues pour quiconque ne suit pas de très près le conflit. C’est par exemple le cas de la ligne de dialogue “We’re f*cking through” (qu’on pourrait traduire par une version vulgaire de “C’est enfin terminé”) remplacée en ukrainien par une phrase à la signification bien différente : “Go f*ck yourself in the same direction as the ship did” (qu’on pourrait traduire par “va te faire mettre dans la même direction que le missile”). Cette phrase cryptique ferait référence à la réponse radio devenue célèbre d’un garde-frontière ukrainien alors que l’armée russe lui demandait de se rendre.

Un nouveau tag a également été repéré dans Cyberpunk 2077. Ce dernier place les armoiries de l’Ukraine ainsi que le symbole des Tatars de Crimée sur la carte de la Crimée, annexée par la Russie en 2014. Il s’agit sans doute d’une façon détournée de replacer cette région en Ukraine dans l’univers fictif du jeu.

CD Projekt Red

Un exemple encore plus frontal de message anti-russe retrouvé dans Cyberpunk 2077 est une ligne de dialogue des agents de la NCPD. Une phrase qu’on pourrait traduire par “Ces trous du cul pourraient pas aller se faire voir dans les Badlands ?” a été remplacée par une autre dont la traduction pourrait être “Ces rusnia pourraient pas aller se faire voir dans les Badlands ?”. “Rusnia” est un terme péjoratif pour désigner les russes, et qui a émergé durant le conflit en Ukraine.

CD Projekt Red s’exprime quand aux messages anti-russes dans Cyberpunk 2077

Le développeur de Cyberpunk 2077, CD Projekt Red, s’est exprimé sur Telegram pour présenter ses excuses et expliquer l’incident. Bien que le développeur ait publiquement soutenu l’Ukraine au milieu du conflit, il ne revendique pas les messages politiques anti-russes récemment trouvés dans le jeu.

CD Projekt Red | Telegram

Les développeurs ont explicitement déclaré que “ces remarques n’ont pas été écrites par des employés de CD PROJEKT RED” et ne représentent pas l’opinion de l’entreprise. Il est sous-entendu que les changements ont été faits en secret par la société engagée pour traduire le jeu.

CD Projekt Red a reconnu que ces ajouts pourraient offenser certains joueurs russes de Cyberpunk 2077, et a d’ores et déjà annoncé travailler sur un correctif : “Nous travaillons pour les corriger et les remplacer dans la prochaine mise à jour”, a expliqué l’entreprise sur Telegram.

Alors que CD Projekt Red a déjà fait savoir qu’ils soutiennent l’Ukraine via des dons monétaires et l’arrêt des ventes de leurs jeux en Russie et en Biélorussie, il est probable que la nature plus ouvertement hostile de ces inclusions ne soit pas du goût du studio.

