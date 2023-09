Cyberpunk 2077 : faut-il tuer Jacob et Taylor ?

Le DLC de Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, met les joueurs dans des situations difficiles avec des décisions à prendre rapidement. L’un de ces choix épineux se présentera à vous dans la quête Lucretia My Reflection. Vous devrez décider s’il vaut mieux tuer ou épargner Jacob et Taylor.

Avec la sortie de Phantom Liberty et de la très attendue mise à jour 2.0, Cyberpunk 2077 a regagné une partie de la popularité qu’il avait perdue en 2020. Les anciens comme les nouveaux joueurs ont sauté le pas pour découvrir tout ce que ce Cyberpunk 2077 2.0 et son DLC ont à offrir.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En plus d’un nouveau District et d’une pléthore de nouvelles fonctionnalités, le DLC a également introduit de nouvelles quêtes comme Lucretia My Reflection, qui risque de mettre certains joueurs dans l’embarras.

Alors que vous êtes posté dans une planque avec Myers, deux PNJ vous prendront par surprise. Comme votre mission est de protéger Myers, vous devrez faire un choix : tuer ou épargner Jacob et Taylor, un choix à ne pas faire à la légère ! Voici de quoi vous aider à peser le pour et le contre.

Faut-il tuer ou épargner Jacob et Taylor dans Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty ?

Jacob et Taylor étant simplement deux PNJ aléatoires qui surgissent dans la planque, votre décision ici n’aura pas d’impact sur la suite de la campagne.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Gardez à l’esprit que vous n’aurez pas grand-chose à gagner en les tuant. En revanche, si vous les épargnez, ils seront amicaux envers vous et pourraient même vous donner des informations précieuses sur des fonctionnalités du jeu.

CD Projekt Red

Bien que Myers vous incite à les abattre, car elle sera en alerte maximale à cause de l’apparition soudaine des PNJ, vous pouvez choisir n’importe quelle option pour continuer la mission. Néanmoins, il est important de ne pas trop s’approcher d’eux, car ils commenceront à tirer, éliminant ainsi toute opportunité de trouver une solution pacifique.

Les deux issues de cette décision sont :

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Tuer Jacob et Taylor : Vous pourrez les piller et récupérer un fusil à double canon et de l’argent.

Épargner Jacob et Taylor : Vous pourrez discuter avec eux. Ensuite, ils resteront dans la planque pendant un moment et seront amicaux envers vous.

En fin de compte, tout dépend de votre style de jeu. Comme mentionné précédemment, le choix que vous faites n’affectera pas le déroulement de la mission ou de la campagne. Si vous préférez limiter les effusions de sang inutiles, vous pouvez toujours opter pour l’option pacifique.