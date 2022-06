Un joueur de CS:GO aurait perdu 2 millions de dollars de skins à cause d’un piratage

Alors qu’il pouvait visiblement se vanter d’avoir l’inventaire le plus coûteux de tous les temps, un joueur aurait perdu plus de 2 millions d’euros de skins CS:GO à cause d’un piratage.

Les microtransactions ont toujours eu une importance non négligeable sur CS:GO, les joueurs étant avides d’avoir à portée de main de quoi s’illustrer avec panache sur le champ de bataille, voire même de s’enrichir en revendant certains skins.

D’autant plus que le FPS de Valve propose des cosmétiques particulièrement rares qui s’achètent à prix d’or et ne peuvent que faire tourner les têtes. Malheureusement, le fait d’avoir un inventaire bien rempli ne peut faire que le bonheur de leurs propriétaires, mais cela attire également les convoitises.

Il n’est pas rare que du jour au lendemain un joueur ne puisse plus accéder à son compte, perdant ainsi ses multiples possessions. Si cette perte peut souvent se chiffrer en milliers de dollars, le record vient visiblement d’être battu.

Le 21 juin, l’expert en skin de CS:GO, ohnePixel, a révélé qu’un joueur venait d’être piraté et qu’il avait perdu tous ses skins, dont des Souvenir AWP Dragon Lore et même un couteau Karambit à gemme bleue, un préjudice dont le montant s’élèverait à environ 2 millions de dollars, “l’inventaire le plus cher de tous les temps”.

$2,000,000+ in CS:GO skins have been hacked and stolen (some items getting moved/sold as we speak)

this is the most expensive inventory all-time, containing the most legendary items in CS:GO history (7x souvenir dragon lores, no-star karambit, #1 blue gems)@CSGO @Steam pic.twitter.com/d80miZorNh

— ohnePixel (@ohnePixel) June 21, 2022