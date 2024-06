Les joueurs de XDefiant en colère contre les nouvelles exigences des skins d’armes

Le patch du 18 juin de XDefiant a augmenté les exigences pour débloquer tous les skins de maîtrise des armes, et les joueurs détestent déjà ça.

Avant la mise à jour Y1S0.4, vous pouviez débloquer les camouflages de maîtrise (skins Bronze, Argent et Or) dans XDefiant après avoir atteint les niveaux d’arme 50, 75 et 100. Désormais, ces exigences sont passées aux niveaux 100, 150 et 200, augmentant considérablement le temps nécessaire pour les débloquer.

Ce changement de la part d’Ubisoft contrebalance un autre changement de la mise à jour, qui permet de monter plus rapidement en niveau les armes.

Un joueur a souligné sur le subreddit de XDefiant que la maîtrise Or nécessite désormais 600 000 XP au lieu de 350 000, représentant une augmentation énorme de 71,4 %. Ce changement a affecté les joueurs qui étaient à quelques niveaux seulement de débloquer un skin Or. “Moi avec l’AK au niveau 94 :’)”, a déclaré un joueur au cœur lourd.

Ubisoft

Certains joueurs sont heureux que les accessoires soient maintenant plus faciles à débloquer, mais un joueur pense que “le camo Or est exagéré. Ils auraient dû mettre l’Or à 150 et ensuite ajouter l’obsidienne ou un autre nouveau camo à 200.”

Un joueur sur un post X trouve ce changement “bizarre” et demande à Ubisoft pourquoi ces augmentations ne sont pas proportionnelles. “À part le temps de jeu, il n’y a pas de défi. C’est plus une récompense de participation qu’une maîtrise. Je suppose que c’est bien, mais je ne trouve pas ce système de maîtrise amusant à grinder.”

Un autre a ajouté : “Ils doivent ajouter d’autres camouflages que nous pouvons débloquer en chemin vers Bronze/Argent/Or.”

“On dirait qu’ils gonflent artificiellement le grind en raison du manque de variété des systèmes pour donner un sentiment de progression,” a déclaré un autre.

Mark Rubin, le producteur exécutif d’XDefiant, a publié une explication peu de temps après la mise en ligne du patch Y1S0.4. Il a reconnu que ces changements “peuvent contrarier certaines personnes” mais qu’ils continueront d’évaluer leurs décisions dans les jours à venir.

Mark Rubin a ansin déclaré : “Tout ce système est en cours de refonte pour être plus engageant pour tout le monde. Cela prendra quelques saisons avant que nous voyions cela, mais nous examinerons les retours maintenant pour améliorer notre future mise en œuvre.”

Cela signifie que si la majorité des joueurs trouvent qu’il est ardu de débloquer les skins de maîtrise, ils pourraient modifier les exigences à l’avenir, mais seul le temps nous dira si et comment cela se produira.

