Warzone tracker : Comment connaître votre SBMM et vos stats

Si vous souhaitez montrer votre KDA sur Call of Duty: Warzone au monde ou voir une description détaillée des statistiques de votre profil, vous voudrez alors utiliser l’un de ces trackers de Warzone.

Les meilleurs joueurs de Warzone recherchent constamment des moyens de s’améliorer. Bien que le profil en jeu de Call of Duty fasse un travail décent en vous montrant vos les armes les plus utilisées et votre KDA moyen, il n’entre pas dans les détails. Cela est particulièrement vrai pour Warzone. Heureusement, des outils permettent désormais aux joueurs de Warzone de vérifier leurs compétences individuelles.

Alors que la plupart des jeux FPS compétitifs ont un mode classé, Warzone n’a pas ce luxe. Au lieu de cela, les joueurs sont placés dans des lobbies en fonction de leurs performances individuelles. Cependant, le classement de chaque joueur est masqué par défaut, vous ne saurez donc jamais où vous vous situez réellement dans la communauté.

Un tracker de Warzone peut ainsi rapidement devenir indispensable.

Comment rendre vos statistiques Call of Duty publiques ?

Afin de vérifier votre classement SBMM dans Warzone, vous devez d’abord définir les statistiques de votre profil comme publiques.

Assurez-vous de suivre les étapes ci-dessous avant de vérifier vos statistiques sur le matchmaking basé sur les compétences dans Warzone.

Connectez-vous au site Web officiel de Call of Duty. Mettez en surbrillance votre profil dans le coin supérieur droit. Cliquez sur l’onglet « Association de compte » dans le menu déroulant. Définissez les options «recherche» et «données visibles» sur «tous».

Comment connaître votre SBMM sur Warzone grâce a un Tracker ?

Tracker.GG n’a pas les capacités de suivi de lobby que l’on souhaiterait lui voir obtenir. Malgré cela il est en partenariat avec Activision ce qui limite le risque d’une fin précoce.

Il y a aussi le site Web tiers, COD Stats . Il fonctionne toujours et peut être utilisé dans le jeu pour les joueurs PC. Cependant, d’autres plates-formes peuvent également l’utiliser pour suivre les statistiques. Vous pouvez également utiliser le compagnon officiel de CoD qui est l’application sur mobile.

Enfin, le logiciel de wzstats.gg vous permettra d’un coup d’oeil de vérifier les stats de n’importe quels joueurs. Cependant pas de calcul de SBMM sur ce site, mais une évaluation du niveau via le ratio K/D.

C’est tout ce qu’il y a à faire. Maintenant que vous savez comment vous vous situez par rapport au reste de la compétition Warzone, vous pourrez enfin mettre à profit vos compétences.

Et plus d’excuses si vous vous faites marcher dessus en BR !