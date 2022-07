Un joueur célèbre sa première victoire sur Warzone après 2 ans de défaites

On n’est jamais trop vieux pour jouer aux jeux vidéo ! Un joueur de Warzone de près de 50 ans l’a prouvé en remportant sa première victoire après 2 ans d’efforts.

Alors que le battle royale d’Activision a soufflé il y a peu sa seconde bougie, la chance du débutant n’est plus de mise. La plupart des joueurs de Warzone ont fait leurs premières armes il y a bien longtemps et lorsque vient l’heure de se frayer un chemin vers la victoire, tous les coups sont permis.

Si bien que face à des joueurs aguerris, habitués à être en tête du classement, d’autres joueurs ont plus de mal à s’illustrer. Heureusement, à chaque nouvelle carte, les joueurs perdent leur repères et repartent à zéro, ce qui laisse une chance à toute la communauté.

C’est ainsi qu’après 2 ans de défaites, un joueur de 50 ans est enfin parvenu à décrocher sa première victoire.

La plus belle des victoires sur Warzone

Les joueurs de Warzone semblent être définitivement réconciliés avec Bonne Fortune, qui est désormais considérée comme meilleure que Rebirth Island. À tel point que la carte a même fait revenir des joueurs sui s’étaient enfuis au cours de la Saison 3.

Alors que de multiples échos positifs fleurissaient sur la toile, un joueur en a profité pour déclarer que la carte lui avait porté chance. Il a partagé une capture d’écran en déclarant que la première fois où il s’était aventuré sur Bonne Fortune était aussi sa toute première victoire sur le battle royale.

“Honnêtement, en tant qu’homme de bientôt 50 ans, je suis aux anges”, a-t-il déclaré.

Sa publication est rapidement devenue très populaire sur Reddit. À l’heure actuelle, son post compte un peu plus de 2 600 votes positifs et plusieurs commentaires de joueurs félicitant DanTheRanger pour cet exploit.

“Félicitations ! Je m’y mets depuis trois ans et je n’ai qu’une seule victoire dans tous les modes de jeu”, a déclaré un joueur.

“C’est bien pour toi, mec. Il n’y a rien de mieux que la première victoire et regarde, elles arrivent plus facilement maintenant. J’ai 51 ans et je joue à des FPS depuis bien avant la naissance de la plupart de ces enfants”, a déclaré un autre joueur.

Quoi qu’il en soit, cet exploit prouve que rien n’est impossible sur Warzone et qu’à force d’acharnement tout le monde peut décrocher au moins une fois la victoire.