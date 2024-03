Les joueurs de Warzone réclament un “nerf du soleil” qui éblouit leur vision

Les joueurs de Warzone exhortent les développeurs à réduire l’effet de lumière du soleil en raison de l’éblouissement qu’il provoque, ce qui peut s’avérer préjudiciable pour le gameplay.

Bien que le débat persiste sur l’amélioration potentielle des graphismes dans les jeux vidéo, les dernières générations de consoles ont connu une amélioration considérable de l’éclairage. Des techniques telles que le ray tracing ont particulièrement contribué à cet égard.

En particulier, les améliorations axées sur l’éclairage dans Call of Duty apportent à chaque nouvel opus une couche supplémentaire de réalisme, un atout pour le célèbre FPS.

Cependant, certains joueurs soutiennent que, bien que des éléments tels que le soleil en jeu soient impressionnants, il est essentiel de les atténuer pour des raisons de gameplay.

L’éblouissement du soleil dans Warzone pousse les joueurs à demander un réalisme réduit

L’utilisateur Reddit Commando_ag a récemment publié une capture d’écran accompagnée du hashtag le plus simple, #NerfTheSun. La capture d’écran montre la ligne de visée du joueur complètement dominée par un éblouissement distrayant sur la carte Urzikstan.

Il affirme que l’éblouissement du soleil devient particulièrement gênant lors de déplacements dans des zones comme la ville et le phare. “Je comprends le ‘réalisme’, mais il devrait être considérablement atténué pour le bien du gameplay“, a écrit l’auteur du post.

Les joueurs de Warzone dans les commentaires conviennent que le soleil en jeu fait plus de mal que de bien dans de nombreux cas. Une personne prétend être morte plusieurs fois à cause des “rayons divins”. L’utilisateur a expliqué : “Mec, je suis mort quelques fois parce que je ne pouvais pas voir l’ennemi à cause de ce rayon divin.“

Pendant ce temps, d’autres ont ajouté que même ajuster leurs paramètres aide rarement à éviter l’éblouissement du soleil. “À moins que je ne fasse quelque chose de mal, même les filtres Nvidia n’aident pas sans vraiment impacter les zones sombres.“

Une autre personne a mentionné que l’ajustement de la luminosité de l’écran ne fonctionne pas vraiment non plus. De ce fait, il évite la carte Fortune’s Keep du Battle Royale car elle “fatigue” ses yeux.

Ce n’est pas la première fois que les joueurs de Warzone se plaignent du soleil aveuglant du jeu. La lumière du soleil qui réchauffait les lieux de Caldera et Verdansk a également causé des problèmes similaires aux joueurs.