Les joueurs de Warzone fustigent le “nouveau skin de Roze”

D’autant, qu’en plus de lui reprocher ses avantages tactiques, aux yeux de plusieurs joueurs, il fait bien trop penser aux skins que l’on peut retrouver sur Fortnite.

Reste à voir s’il fera autant de dégâts que le skin de Roze, mais quoi qu’il en soit, de nombreux joueurs ont d’ores et déjà ce skin en horreur.

Il n’aura pas fallu attendre bien longtemps avant que des plaintes apparaissent sur la toile, se plaignant de ce skin de Roze 2.0. En effet, bien que son aspect futuriste le rend plus facile à apercevoir que son homologue, il reste idéal pour se cacher dans les coins sombres de Warzone.

Pour environ 20 euros, n’importe quel joueur peut s’offrir ce skin d’opérateur pour Florence et semer le chaos dans le battle royale.

Le 30 juin, un nouveau pack a fait son apparition dans la boutique de Warzone, le Pack Pro Traqueur : Furtivité violette. Si son nom avait déjà de quoi faire peur, dès que les joueurs ont aperçu le skin légendaire qu’il contenait, le doute n’était plus permis … Un nouveau skin de Roze venait de débarquer sur le battle royale.

Le tristement célèbre skin de Roze a été une épine dans le pied des joueurs de Warzone pendant de longs mois. À plusieurs reprises les développeurs ont tenté de rectifier le tir, mais le skin continuait encore et toujours de faire des ravages sur le battle royale, usant plus que jamais la patience des joueurs.

La visibilité est le nerf de la guerre sur Warzone. Si vous voulez remporter la victoire, vous devez survivre coûte que coûte, et si vous ne pouvez pas repérer vos adversaires sur le champ de bataille, c’est tout de suite beaucoup plus compliqué.

by Isabelle Thierens