Treyarch laisse présager Black Ops 6 via une découverte dans Warzone

Warzone propose un nouveau plan à saisir pour ceux qui le trouvent, et cela a généré un énorme engouement pour Black Ops 6.

Depuis l’arrivée de Warzone, Activision et les développeurs de Call of Duty ont utilisé cette plateforme pour révéler intelligemment les prochains opus. Par exemple, l’événement Shadow Siege de l’année dernière a réuni les joueurs dans une variation spectaculaire du mode Escouades avant de dévoiler Modern Warfare 3.

Le prochain jeu Call of Duty est imminent, et bien qu’aucune confirmation “officielle” n’ait eu lieu, il est désigné sous le nom de Black Ops 6, avec Treyarch aux commandes.

Il semble que la montée en puissance de la révélation soit en cours, car les joueurs de Warzone ont découvert une nouvelle arme : les pistolets “Sally”, qui viennent de la version améliorée du M1911 en mode Zombies, originalement appelée “Mustang and Sally”.

Partagée sur Twitter/X, un joueur a montré sa découverte de pistolets Akimbo dans Ranked Résurgence. En examinant les armes, les joueurs peuvent voir six traits pour Black Ops 6, ainsi que le nom “Sally” gravé sur les pistolets.

Le créateur de contenu Warzone TheOceaneOpz a également découvert les pistolets et a constaté que tuer un ennemi avec eux débloque le plan “She Never Lets Me Down” pour le pistolet Daemon 9mm.

Évidemment, l’engouement a été intensifié lorsque Treyarch a répondu au post de TheOceaneOpz avec l’emoji des yeux. Le studio a également répondu à la capture d’écran d’un autre joueur montrant le déblocage du plan avec un emoji clin d’œil.

Cela fait quatre ans depuis le dernier jeu de Treyarch, Black Ops Cold War. Comme d’habitude, la machine à rumeurs tourne à plein régime, avec de nombreuses fuites pointant vers un titre de cette année se concentrant sur la guerre du Golfe. Beaucoup pensent qu’il s’intitulera Black Ops Gulf War, bien que cela reste à confirmer.

Les fans n’auront pas à attendre longtemps, cependant. Une révélation complète est attendue en juin lorsque Xbox organisera sa vitrine numérique, avec un stream mystérieux prévu après le show.