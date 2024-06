Warzone bénéficiera-t-il du mouvement multidirectionnel de BO6 ? Un dev répond

Les développeurs de Call of Duty: Black Ops 6, Treyarch, ont confirmé que le système de mouvement multidirectionnel du prochain opus sera également intégré dans Warzone, une fois que le jeu sera sorti.

Le nouveau système de mouvement multidirectionnel de Black Ops 6 est l’un des changements les plus majeurs que nous ayons vus dans Call of Duty depuis des années, peut-être même le plus grand changement depuis l’introduction des jetpacks dans Advanced Warfare en 2014.

Ce nouveau mouvement permet aux joueurs de glisser, de sprinter et de plonger dans n’importe quelle direction, de se coucher sur le dos plutôt que seulement sur le ventre, et bien plus encore.

Cependant, dans la bande-annonce du reveal du gameplay de Black Ops 6, rien n’a été dit sur l’impact de cette nouvelle mécanique dans Warzone. Treyarch a cependant confirmé dans une interview avec VentureBeat que le mouvement sera cohérent entre les deux jeux.

“L’objectif est toujours de commencer par être unifié”, a expliqué Yale Miller, directeur principal de la production chez Treyarch, lorsqu’on lui a demandé comment les deux jeux seraient liés. “Nous l’avons dit plusieurs fois. Si nous apprenons quelque chose au joueur, nous voulons lui apprendre une seule fois…Cela concerne tous les modes. Zombies, Campagne. Le mouvement et toutes ces choses, nous essayons d’avoir une unification.“

Miller a spécifiquement mentionné que le mouvement est conçu pour être unifié dans tous les modes de Black Ops 6, comme cela a été le cas avec Modern Warfare 2 (2022) et Modern Warfare 3 (2023). Cela devrait rendre l’expérience dans tous les modes de jeu de Black Ops 6 aussi cohérente que possible.

Cela constituera sans aucun doute une avancée majeure pour Call of Duty, une étape qui pourrait inaugurer une “nouvelle ère” pour la franchise.