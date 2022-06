La SMG la plus rapide de Warzone Saison 4 est impressionnante

À la suite de la mise à jour de la Saison 4 de Call of Duty: Warzone Pacific avec ses divers buffs et nerfs aux armes, un expert a découvert l’arme la plus rapide du jeu.

La vitesse est un atout crucial dans les duels sur Warzone pour obtenir un avantage certain sur la plupart des vos adversaires, surtout en l’utilisant de la bonne manière. Dans cet article, nous allons vous dévoiler la classe personnalisée qui s’y prête le mieux pour la Saison 4.

Il y a beaucoup de contenu à découvrir dans cette nouvelle saison, surtout avec la nouvelle carte Bonne Fortune qui regorge de nouveautés et de fonctionnalités jamais vues auparavant. Nous n’oublions pas les équilibrages sur de nombreuses armes lors de la dernière mise à jour majeure.

Après ces nerfs et buffs, un expert de Warzone a découvert l’arme la plus rapide de l’histoire de Warzone. C’est Isaac “IceManIsaac” Hamilton, un créateur de contenu, qui a découvert cette classe personnalisée extrêmement rapide avec la mitraillette Sten de Vanguard.

La classe d’IceManIsaac avec la Sten sur Warzone

Bouche : Boosteur de recul

Boosteur de recul Canon : SA 65mm Rapid

SA 65mm Rapid Lunette : SA32S

SA32S Crosse : Gawain Para

Gawain Para Accessoire canon : Mark VI Squeletique

Mark VI Squeletique Chargeur : Chargeur de 36 cartouches Gorenko 7.62

Chargeur de 36 cartouches Gorenko 7.62 Munitions : Hollow Point

Hollow Point Poignée arrière : Poignée scotchée

Poignée scotchée Compétence : Acrobatique

Acrobatique Kit : Rapide

Cette classe vous prouvera à nouveau qu’avec des bons accessoires sur vos armes, certaines peuvent réellement faire des miracles sur Call of Duty: Warzone Pacific.

La Sten est clairement une arme à surveiller lors de cette Saison 4, surtout sur des petites cartes comme Bonne Fortune ou Rebirth Island même si elle a également du potentiel sur Caldera.