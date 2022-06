Les tricheurs de Warzone vous abattent depuis les tréfonds de Caldera

Warzone Pacific est une fois de plus menacée, cette fois par des joueurs qui exploitent le légendaire exploit “sous la carte” de Call of Duty, qui a fait un retour indésirable.

Call of Duty : Warzone a malheureusement dû faire face à un cas récurrent de cartes présentant des trous exploitables permettant aux joueurs de se faufiler sous le sol et d’abuser de ces endroits hors limites. Verdansk a connu ce problème au cours de ses nombreuses saisons et Caldera a eu ses propres problèmes d’exploitation de différents POI.

Ces dernières semaines ont été relativement calmes à ce niveau. En effet peu de reports de ce bug sont apparus. Cependant, il semble que cet exploit soit en train de gâcher à nouveau l’expérience sur Caldera.

Les tricheurs s’enfoncent dans Warzone

Si vous n’êtes pas sûr de ce que cet exploit incombe, sachez que la carte peut avoir des textures qui semblent normales, mais que vous pouvez traverser. Cela vous permet d’aller sous les limites, de voir les autres joueurs et de leur tirer dessus.

L’utilisateur Reddit jmophoto a alerté avec un simple message d’avertissement : “J’ai le regret de vous informer tous que les exploits sous la carte sont de retour”.

Dans une vidéo jointe, le joueur court dans le bunker, et quelques secondes plus tard, il se fait impitoyablement abattre par une force invisible.

Dans la Killcam, l’adversaire était clairement situé quelque part sous la carte. Pourtant il a pu tirer sur le joueur sans aucune répercussion.

Les commentaires sur la vidéo étaient tous assez similaires, une personne disant : “Est-ce que quelqu’un est vraiment surpris ?” et un autre commentant : “Haha, toujours la même chose avec ce jeu”.

Comme avec tous ces bugs, une fois qu’ils ont gagné une certaine exposition, nous nous attendons à ce que Raven le corrige et empêche les joueurs d’exploiter la zone.