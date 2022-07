La saison 4 de Warzone a rendu le TTK totalement “ridicule” selon les joueurs

Depuis le lancement de la saison 4, de nombreux joueurs Warzone ont critiqué le jeu, affirmant que le TTK et la connexion sont devenus “ridicules”.

La saison 4 de Warzone est sortie le 22 juin et a introduit la toute nouvelle carte, Bonne Fortune sur le Battle Royale.

Ce nouvel environnement plus petit et plus rapide de Caldera qui se rapproche de Rebirth Island a reçu globalement un accueil positif auprès des joueurs.

De plus, les mises à jour du 30 juin et du 1er juillet ont rééquilibré certains aspects de la mise à jour de la saison 4 qui s’étaient révélés imparfaits, comme avec le nerf du fusil d’assaut NZ-41, qui était incroyablement populaire.

Cependant, un certain nombre de joueurs ont signalé de nouveaux problèmes à la suite de ces récentes mises à jour, pointant du doigt des problèmes de son, de connexion et de TTK.

S’exprimant sur Reddit, le joueur “070119” a critiqué une diminution apparente du TTK avec les nouvelles mises à jour, affirmant que les joueurs se font éliminer avant même d’avoir une chance de réagir.

“Quelqu’un se fait éliminer après ce qui semble être 3-4 tirs ?” a-t-il demandé. “En jouant sur Fortune’s Keep, je n’arrête pas de me faire coucher après ce qui ressemble à 3-4 balles, ou du moins ce qui ressemble à 3-4 balles. Suis-je le seul ? Je ne peux même pas réagir, c’est ridicule.”

Dans les commentaires de cette publication, de nombreux joueurs ont montré leur accord sur ce problème. L’un d’entre eux a déclaré : “Vous prenez le dessus sur quelqu’un, vous ouvrez le feu instantanément et vous mourez. La Killcam vous montre debout comme un idiot pendant une seconde avant de tirer. Je jure que j’ai constamment une seconde de retard.”

Un autre a commenté : “Pareil. Le jeu est pratiquement injouable pour moi depuis deux semaines.”

Pour le moment, Raven Software ne s’est pas encore exprimé publiquement sur toutes ces plaintes des joueurs, mais beaucoup d’entre eux ont clairement le sentiment que la connectivité et la jouabilité du Battle Royale ont pris un coup avec les récentes mises à jour.

Il est assez courant que des mises à jour importantes aient parfois des effets involontaires sur le jeu, c’est donc une cause potentielle de ce que les joueurs ressentent.

Toutefois, comme d’habitude, de nouveaux correctifs devraient prochainement permettre de résoudre ces problèmes et, espérons-le, Warzone retrouvera alors bientôt son plein potentiel pour tous les joueurs.