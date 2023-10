Les joueurs Warzone craignent que les nouvelles armes de la saison 6 aient été annulées

Alors que les fuites indiquaient deux nouvelles armes pour la saison 6 de Warzone, les joueurs redoutent un éventuel changement de programme.

Au fil des six saisons, Modern Warfare 2 et Warzone ont introduit 21 nouvelles armes et quatre nouvelles options de corps-à-corps. Cela inclut sept nouveaux fusils d’assaut, quatre nouvelles mitraillettes et trois nouveaux snipers, entre autres. Cependant, aucune nouvelle mitrailleuse n’a encore été introduite.

C’est d’autant plus étrange que les mitrailleuses ont été performantes, mais pas au même niveau que les fusils d’assaut et mitraillettes. Beaucoup se souviennent sans doute que le RPK dominait la méta de Warzone pendant une saison et des bouts de la saison 2. Depuis, aucune mitrailleuse n’a vraiment eu le même type d’impact.

Il est à noter que le Sakin MG38 et le Rapp-H n’offraient pas d’alternatives intéressantes, et leur lenteur de mouvement et leur temps de rechargement les rendent moins désirables que d’autres armes.

Cependant, la saison 6 devait mettre fin à cette longue période de disette avec l’arrivée d’une nouvelle mitrailleuse, mais les joueurs ont peut-être nourri de faux espoirs trop tôt.

Les nouvelles armes de la Saison 6 de Warzone potentiellement annulées

L’expert de Warzone WhosImmortal en association avec le leaker, DETONATED ont révélé que la Bruen MK9 et le FR 5.56 devaient arriver dans MW2 et Warzone pendant la saison 6.

Cependant, WhosImmortal a souligné que les camouflages de maîtrise des armes ont changé. Sur l’ISO 9MM et les Dual Kamas, un message indique être l’une des cinq nouvelles armes de la saison 6. Mais le TR-76 Geist est quant à lui étiqueté comme l’une des trois armes, indiquant qu’il n’y a plus de plans pour ajouter cinq armes en total.

WhosImmortal a ajouté qu’aucun patch note de la saison actuelle n’a jusqu’à présent fait mention du Bruen ou du FR 5.56.

En lisant entre les lignes, WhosImmortal admet : “L’accès anticipé à la campagne de Modern Warfare 3 sort le 2 novembre et le jeu complet sort le 10 novembre. Personnellement, je serais très surpris si nous recevons une mise à jour après l’accès anticipé à la campagne.“

Mais pour les joueurs en quête d’une lueur d’espoir, deux camouflages Haunting portent ironiquement le mot Bruen. Les deux camos indiquent également un événement se déroulant le 31 octobre appelé la Vengeance du Capitaine Price.

Nous connaîtrons alors certainement la vérité lorsque la nuit d’Halloween arrivera. Mais pour les fans de mitrailleuses, espérons qu’ils recevront plus d’attention dans Modern Warfare 3 que ce qu’ils ont eu dans MW2.