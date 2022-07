Warzone : Comment obtenir le nouveau skin abusé qui s’apparente à Roze

Le nouveau skin Warzone, Terreur nocturne, de Florence est déjà comparé à Roze et nous vous montrons comment le débloquer rapidement.

Cela fait un petit bout de temps qu’un skin d’Opérateur n’a pas chamboulé Warzone mais le skin Terreur nocturne de Florence pourrait bien changer la donne en devenant comme Roze à l’époque où tout le monde l’utilisait pour devenir presque invisible dans les recoins les plus sombres de Verdansk sur Call of Duty: Warzone.

Quand le skin Roze était au top de sa forme, il a tourmenté les parties de Warzone une par une. À cause de la tenue complètement noire du skin, on pouvait facilement le confondre avec une ombre ou quoi que ce soit d’autre qui n’était pas un joueur. C’est pour cette raison que les développeurs l’ont nerfé à plusieurs reprises.

Dans la Saison 4 de Call of Duty: Warzone Pacific, un pack de cosmétiques met en valeur un autre skin vraiment similaire. Le skin d’Opérateur ne somme Terreur nocturne et il est disponible pour Florence. Ci-dessous, nous allons vous expliquer comment l’obtenir et ce que contient le pack en question.

Comment obtenir le skin Terreur nocturne de Florence sur Warzone

Pour mettre la main sur le skin Terreur nocturne, vous devrez acheter le pack Furtivité violette disponible dans la boutique de Warzone et de Vanguard. Il est disponible depuis le 30 juin.

Vous devrez débourser dans les environs de 20€ pour acheter ce pack complet qui contient plusieurs objets cosmétiques exclusifs.

Le pack en question ne semble pas encore être disponible dans la boutique du jeu mais vous pouvez l’obtenir en suivant ces liens en fonction de votre plateforme de jeu : PC, Xbox et PlayStation.

Le contenu du pack Furtivité violette de Warzone

2 400 Points Call of Duty

Un skin d’Opérateur légendaire pour Florence (Terreur nocturne)

légendaire pour Florence (Terreur nocturne) Un plan d’arme d’une mitraillette légendaire

d’une mitraillette légendaire Un plan d’arme d’un fusil de précision légendaire

d’un fusil de précision légendaire Une carte de visite légendaire

légendaire Un autocollant d’arme épique

épique Une montre épique

épique Un emblème épique

épique Un réticule rare

Alors si vous voulez vous équipé d’un skin potentiellement cheaté avant qu’il ne soit nerf, c’est le moment ou jamais !