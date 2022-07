Cette arme Warzone devrait remplacer le NZ-41 dans la méta après son nerf

Le célèbre streamer Warzone, FaZe Swagg, a récemment révélé quel fusil d’assaut pourrait bien remplacer le NZ-41 dans la méta après son récent nerf.

La dernière mise à jour Warzone a apporté différents nerfs sur des armes puissantes de Warzone telles que le H4 Blixen, le Marco 5, l’UGM-8 ainsi pour le surpuissant NZ-41.

Ces changements ont directement eu un impact significatif sur la méta du jeu, et les joueurs ont donc directement cherchés quelles sont les nouvelles meilleures armes à choisir.

Et récemment, le streamer, FaZe Swagg, a recommandé d’essayer un ancien fusil d’assaut populaire de Modern Warfare.

Le M4A1 pourrait remplacer le NZ-41 dans Warzone

Dans sa dernière vidéo YouTube, Swagg a présenté les capacités du M4A1 de Modern Warfare et a fait l’éloge de cette arme qui possède “l’une des meilleures vélocités de balle” de la saison 4 de Warzone Pacific.

Tout au long de la partie, ce fusil d’assaut lui a permis d’enchaîner rapidement des kills, même lorsque les cibles étaient à distance.

Alors si vous souhaitez essayer sa classe qui pourrait bien devenir populaire au cours des prochains jours, découvrez les accessoires que vous devez équiper.

Bouche : Silencieux monolithique

: Silencieux monolithique Canon : Crosse de grenadier M16

: Crosse de grenadier M16 Lunette : Lunette VLK x3.0

: Lunette VLK x3.0 Accessoire canon : Poignée avant de commando

: Poignée avant de commando Munitions : Chargeur de 60 cartouches

La Silencieux monolithique augmente la portée des dégâts de l’arme afin que vous puissiez éliminer les ennemis éloignés. La suppression du bruit vous aidera également à rester caché de vos ennemis.

La stabilité de la visée et le contrôle du recul sont améliorés grâce au canon Crosse de grenadier M16 et à la Poignée avant de commando. Cela vous permettra d’éliminer vos adversaires avec une plus grande précision.

La Lunette VLK x3.0 est une excellente lunette grâce à son zoom que vous pouvez utiliser pour éliminer des ennemis à longue distance.

Enfin, le Chargeur de 60 cartouches vous permet de disposer de suffisamment de munitions pour éliminer plusieurs ennemis de suite sans avoir besoin de recharger.

Selon FaZe Swagg, cette arme est le meilleur choix “pour le confort de tous les joueurs” dans la saison 4 de Warzone. Reproduisez là vite avant que tous les autres joueurs ne profitent de cette nouvelle classe surpuissante.