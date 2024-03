Le retour de Snoop Dogg dans Warzone et MW3 divise la communauté

La Saison 3 de Warzone et Modern Warfare 3 va accueillir à nouveau le célèbre rappeur Snoop Dogg en tant qu’Opérateur, ce qui a provoqué des réactions mitigées au sein des joueurs.

Les développeurs ont commencé à lever le voile sur la Saison 3 de MW3 et Warzone, et les joueurs ont rapidement repéré un visage familier dans l’illustration de la mise à jour.

En effet, le rappeur emblématique Snoop Dogg apparaît à la fin de la première bande-annonce officielle, révélant ainsi qu’il aura un nouveau skin pour cette saison.

Ce n’est pas la première fois que Snoop Dogg apparaît dans Call of Duty, puisqu’il a également eu un Opérateur dans Vanguard, Modern Warfare 2 et CoD Mobile. En fait, si l’on compte son travail de doublage dans CoD: Ghosts, MW3 et Warzone marqueront la cinquième et sixième apparition de Snoop dans la franchise.

Nous ne savons pas encore comment les joueurs pourront débloquer le nouveau skin de Snoop Dogg dans la Saison 3, mais il est fortement probable qu’il arrive sous forme de pack dans la boutique, comme c’était le cas par le passé, mais il pourrait aussi figurer dans le nouveau Passe de combat, à l’image de Rick Grimes dans la Saison 2.

Bien que Snoop Dogg et Call of Duty soient désormais indissociables, l’annonce de son retour a divisé les joueurs de MW3 et Warzone. Certains étaient heureux de voir le retour du légendaire rappeur, surtout que la Saison 3 mise beaucoup sur le retour des éléments du passé.

“J’ai quitté Rebirth originale en tant que Snoop, j’espère pouvoir revenir à Rebirth en tant que tel bientôt“, déclare un joueur en réponse au tweet de CharlieIntel, avant qu’un autre n’ajoute : “À ce stade, ce serait un crime de ne pas l’inclure. Le mec est une figure emblématique de Call of Duty depuis des années maintenant.“

Cependant, d’autres souhaitent que les développeurs innovent au lieu de réutiliser les mêmes collaborations dans chaque jeu, surtout que de nombreux joueurs ont déjà acheté une version de lui par le passé.

“Ennuyeux. Aucun manque de respect pour Snoop, mais mec, tu as été dans assez de CoDs, il est temps d’ajouter d’autres célébrités”, a argumenté un fan, tandis qu’un autre a ajouté : “Je l’ai déjà acheté dans Warzone 1 juste pour qu’il me soit retiré, je ne l’achèterai pas deux fois.“

Pour rappel, Snoop Dogg va faire son retour dans la Saison 3 de Warzone et MW3, qui sera lancée le 3 avril et verra également le retour de Rebirth Island ainsi que l’ajout de plusieurs nouvelles armes.