Passe de Combat de Warzone & MW3 Saison 3 : Récompenses, armes, Opérateurs…

La saison 3 de Call of Duty MW3 & Warzone débarque en force avec de nouveaux contenus avec le Passe de Combat, le BlackCell, et le Store. De Makarov à Snoop Dogg en passant par le Stasis numérisé, les offres de cette saison incluent une variété de nouveaux skins d’Opérateur, de plans d’armes et plus encore.

De tacti-cool à carrément génial, la saison 3 a tout pour plaire avec l’arrivée de nouveaux contenus pour le Passe de Combat, le BlackCell, et le Store pour Modern Warfare III, Warzone, et le tout récent Call of Duty: Warzone Mobile.

Le Passe de Combat de la saison 3 propose plus de 100 récompenses, incluant de nouveaux skins d’Opérateur, des plans d’armes, des armes de base et plus encore. Achetez le Passe de Combat complet et gagnez jusqu’à 1 400 points COD au fur et à mesure de votre progression à travers les Secteurs, ou achetez le BlackCell pour le paiement de contenu ultime avec une variété de plans d’armes à thème numérique et high-tech, des skins d’Opérateur, des sauts de tiers de jetons de bataille, des CP et d’autres récompenses exclusives.

L’excitation est à son comble : tenez-vous prêt à explorer les nouveautés du Passe de combat de la Saison 3, telles que révélées dans l’article de blog des développeurs.

BlackCell MW3 & Warzone Saison 3 : Récompenses & Coût

Activision

Tout comme les versions précédentes, le BlackCell devrait coûter 29,99€. En retour, vous obtiendrez les récompenses suivantes :

Accès au Passe de Combat complet de la Saison 3 et 20 sauts de palier (25 sur PlayStation). Inclut 1 400 Points COD tout au long du Passe de Combat.

1 100 Points COD instantanément.

Opérateur « Stasis » BlackCell

BlackCell Plan d’arme de Grenade Frag « Action Agressive » avec Effet de Mort

avec Effet de Mort Mouvement de finition « Double Barrel Disrespect »

Plan animé « All That Glitters BlackCell » (Fusil de Combat BAS-B), avec Traceurs Async et Effets de Mort par Désynchronisation.

(Fusil de Combat BAS-B), avec Traceurs Async et Effets de Mort par Désynchronisation. D’autres objets exclusifs à BlackCell sont répartis tout au long du Passe de Combat de la Saison 3. Cela inclut 11 Skins d’Opérateur Variant BlackCell et six Plans d’Armes Variant BlackCell. Skins d’Opérateur BlackCell confirmés : Stasis, Makarov (x2), Snoop Dawg, Swagger, Ripper, Doc, Riptide, Banshee, Corso, Byline et Hush.

Les joueurs qui passent au BlackCell après avoir acheté le Passe de Combat recevront également 1 100 Points COD en retour.

Passe de Combat de la Saison 3 de MW3 & Warzone : Paliers & Récompenses

Activision

Le Passe de Combat de la Saison 3 de MW3 vous coûtera 1100 Points COD, comme d’habitude. En retour, vous gagnerez suffisamment pour acheter le passe suivant. Vous aurez également accès à des plans d’armes, des charmes, des opérateurs et plus encore, à condition de progresser à travers le Passe de Combat.

L’achat du Passe de Combat débloquera instantanément le skin Dominus de Makarov, ainsi que Snoop Dogg II. Les propriétaires de BlackCell obtiendront deux skins bonus — le skin BlackCell Dominus de Makarov et Snoop Dawg.

Le Secteur de Récompense Instantanée accorde également :

10 % de boost au Passe de Combat

Plan d’arme « Hope Breaker » pour le Fusil de Bataille BAS-B

pour le Fusil de Bataille BAS-B Mouvement de finition d’Opérateur « Tactical Pet: D-O-Double-G » mettant en vedette une prise de contrôle brutale par un K-9.

Nouveaux Skins d’Opérateurs

Voici le détail complet des skins à venir avec le Passe de Combat de la Saison 3. Encore une fois, les propriétaires de BlackCell obtiennent des skins supplémentaires :

Skins « Akuma » pour Swagger (Secteur 2, inclut la variante BlackCell)

Skins « Corsaire » pour Ripper (Secteur 5, inclut la variante BlackCell)

Skins « Cardinal » pour Doc (Secteur 7, inclut la variante BlackCell)

Skins « Scalpel » pour Riptide (Secteur 10, inclut la variante BlackCell)

Skins « Banshee » pour Banshee (Secteur 13, inclut la variante BlackCell)

Skins « Tonneau » pour Corso (Secteur 16, inclut la variante BlackCell)

Skins « Saboteur » pour Byline (Secteur 18, inclut la variante BlackCell)

Nouvelles armes

Trois nouvelles armes rejoignent le Passe de Combat de la Saison 3, et comme d’habitude, il n’est pas nécessaire d’acheter le BP pour les débloquer :

Fusil sniper MORS (Secteur 4, HVT)

Pistolet-mitrailleur FJX Horus (Secteur 8, HVT)

Arme de mêlée Gladiator (Secteur 15, HVT)

Nouveaux plans d’armes

Activision

Wood and Yellow (Bois et Jaune)

Secteur 1 : Fusil à pompe Lockwood 300 « Steely Gaze » (variante BlackCell incluse)

: Fusil à pompe Lockwood 300 « Steely Gaze » (variante BlackCell incluse) Secteur 5 : LMG TAQ Eradicator « Sworn Blade »

: LMG TAQ Eradicator « Sworn Blade » Secteur 10 : LMG DG-58 LSW « Bladed Praise »

: LMG DG-58 LSW « Bladed Praise » Secteur 11 : LMG TAQ Evolvere « Blade Eater » (variante BlackCell incluse)

: LMG TAQ Evolvere « Blade Eater » (variante BlackCell incluse) Secteur 20 : SMG FJX Horus « Gleaned Slash » (variante BlackCell incluse)

Koi Fish Tattoo (Tatouage Poisson Koi)

Secteur 2 : Pistolet Tyr « KOI Maneuver »

: Pistolet Tyr « KOI Maneuver » Secteur 14 : SMG HRM-9 « Live Line » et Fusil sniper KATT-AMR « Sealed Fate » (variante BlackCell incluse)

: SMG HRM-9 « Live Line » et Fusil sniper KATT-AMR « Sealed Fate » (variante BlackCell incluse) Secteur 17 : Fusil de sniper MORS « Situational Hazard» (variante BlackCell incluse)

: Fusil de sniper MORS « Situational Hazard» (variante BlackCell incluse) Secteur 18 : LMG Pulemyot 762 « Don’t be KOI »

Camo Topography (Topographie de Camouflage)

Secteur 3 : Arme de mêlée Soulrender « Knight’s Errand »

: Arme de mêlée Soulrender « Knight’s Errand » Secteur 6 : Fusil de combat SOA Subverter « Magnetic Impulse »

: Fusil de combat SOA Subverter « Magnetic Impulse » Secteur 7 : Fusil à pompe Lockwood 680 « Fugitive »

: Fusil à pompe Lockwood 680 « Fugitive » Secteur 9 : Fusil de précision SP-R 208 « Planned Expiry » et Fusil de combat BAS-B « Veil Breaker » (variante BlackCell incluse)

: Fusil de précision SP-R 208 « Planned Expiry » et Fusil de combat BAS-B « Veil Breaker » (variante BlackCell incluse) Secteur 16 : Fusil d’assaut BP50 « Walking Contradiction »

KOHHN : Black, Red, and White

Instantané : Fusil de bataille BAS-B « Hope Breaker »

: Fusil de bataille BAS-B « Hope Breaker » Secteur 12 : Fusil d’assaut Holger 556 « Slick Dispatch »

: Fusil d’assaut Holger 556 « Slick Dispatch » Secteur 13 : Fusil d’assaut SVA 545 « Grim Renewal »

À la fin : Fusil de bataille MTZ-762 « Fated »

Récompense de victoire du secteur Palier 100

Activision

300 Points COD

Plan d’arme pour le Fusil de Combat MTZ-762 « Fated »

Emblème « Scoped and Loaded »

» Skins « Fenrir » pour Makarov

Skins « Hush » pour Hush

Voilà tout ce que vous devez savoir sur le Passe de Combat de la Saison 3 de MW3 & Warzone. La saison 3 commence le 3 avril à 18h.