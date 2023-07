L’arrivée de Snoop Dogg et Nicki Minaj sur Warzone 2 et MW2 divise

Activision a récemment levé le voile sur leur collaboration avec Snoop Dogg et Nicki Minaj pour la Saison 5 de Modern Warfare 2 et Warzone 2. Cependant, la réaction de la communauté Call of Duty a été assez partagée face à cette nouvelle.

Alors que le coup d’envoi de la Saison 5 de Modern Warfare 2 et Warzone 2 est des plus imminents, les développeurs ont levé le voile sur les nouveautés à venir, ce qui inclut de nouveaux véhicules pour le battle royale, de nouvelles cartes pour le Multijoueur et de nouvelles armes comme le fusil d’assaut FR Avancer et le fusil de précision Carrack .300.

Cependant, c’est surtout l’arrivée de Nicki Minaj, Snoop Dogg et 21 Savage en tant qu’opérateurs qui a fait réagir la communauté. Après le lancement controversé de l’opérateur Izzy et de celui du chat, l’arrivée de ces stars de l’industrie musicale n’a fait que rajouter de l’huile sur le feu.

L’arrivée de Nicki Minaj, Snoop Dogg et 21 Savage sur Warzone 2 et MW2 ne fait pas l’unanimité

Un certain nombre de joueurs sont déjà séduits par l’arrivée de ces nouveaux opérateurs, notamment celle de Nicki Minaj : “Je viens de trouver mon nouvel opérateur principal, c’est parti”, a déclaré un internaute.

“Je joue à MW2 et je vais certainement acheter le pack Nicki Minaj X Call of Duty”, a commenté un autre internaute.

Si l’intérêt autour de l’arrivée de Nicki Minaj est nuancé, la plupart des joueurs n’étaient pas emballés par le retour de Snoop Dogg étant donné que son skin d’opérateur était déjà disponible dans Call of Duty : Vanguard.

“Je viens de payer pour lui l’année dernière”, s’est indigné un internaute.

“Oh regardez, un autre skin dupliqué que la plupart de la communauté Call of Duty a déjà acheté”, a ajouté un autre internaute.

Un autre internaute a ajouté : “Pourquoi est-ce que je vous paierais pour quelque chose que j’ai déjà acheté dans un autre de vos jeux que vous rendez littéralement impossible à utiliser à nouveau ? Je ne vais pas retomber dans ce piège”.