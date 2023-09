Comment obtenir le skin Zombie de Ghost dans Warzone et MW2 ?

L’emblématique personnage de Call of Duty, Ghost dispose désormais de son propre skin de zombie dans Warzone, Modern Warfare 2 et bientôt dans Modern Warfare 3. Découvrez donc comment vous pouvez l’obtenir.

Ghost est une figure légendaire de la franchise Call of Duty depuis plus d’une décennie. Ce mystérieux, mais toujours fiable allié est apparu pour la première fois dans le Modern Warfare 2 en 2009 et n’a cessé de réapparaître sous diverses formes depuis.

Que ce soit en tant que personnage central dans la série Modern Warfare rebootée par Infinity Ward, ou simplement comme un skin en multijoueur, Ghost est partout ou presque.

Mais désormais, Ghost possède son propre skin de Zombie, et celui-ci est disponible sur Warzone et Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 étant prévu pour suivre plus tard cette année.

Alors si vous souhaitez obtenir ce nouveau skin terrifiant, voici ce que vous devez faire.

Pour débloquer le skin d’opérateur Zombie de Ghost, il vous suffit de précommander Modern Warfare 3 en version numérique. En précommandant le nouveau CoD de cette année, vous débloquerez instantanément le skin Zombie Ghost pour une utilisation dans Warzone et Modern Warfare 2.

Étant donné qu’un tas de contenu est prévu pour être transféré entre MW2 et MW3, ce nouveau cosmétique est également sur cette liste, ce qui signifie qu’il sera disponible dans MW3 dès son lancement.

Cependant, il est important de noter que le skin Zombie Ghost ne peut être acquis que par le biais de précommandes numériques. Si vous précommandez une version physique dans une boutique, vous n’aurez alors pas accès à ce skin.

Pour ceux qui avaient déjà précommandé MW3 sur les plateformes numériques avant cette information, votre récompense vous sera fournie le 27 septembre.

Et voilà tout ce qu’il y a à savoir sur le skin d’opérateur Zombie de Ghost pour le moment. Étant donné l’engouement autour de Modern Warfare 3 avant sa sortie le 10 novembre, vous pouvez vous attendre à voir beaucoup de Ghost Zombie dans vos parties au cours des prochaines semaines.

