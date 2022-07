Les premières images de Call of Duty 2024 auraient fuité

Les premières images du prochain jeu Call of Duty de Treyarch, dont la sortie est prévue pour 2024, ont fuité en ligne après que des mineurs de données ont trouvé du contenu dans les fichiers alpha fermés de Call of Duty: Warzone Mobile.

RealiityUK, un mineur de données de Call of Duty, a eu accès à l’alpha fermée de Warzone Mobile Project Aurora et a parcouru les fichiers du jeu pour trouver une variété de contenus Call of Duty non annoncé.

Il a en effet trouvé des images du jeu Call of Duty 2024 de Treyarch.

Premières images des cartes multijoueurs de CoD 2024

Le leaker a publié des images de deux cartes multijoueurs qui font partie du prochain jeu Call of Duty de Treyarch. Les images semblent être des illustrations conceptuelles des cartes, car le jeu en est encore au début de son développement.

La première image partagée par la fuite montre la carte “Stealth”, qui est un nom de code. Elle semble se dérouler à l’extérieur d’une base militaire américaine dans un lieu inconnu.

La deuxième image publiée est celle d’une carte intitulée “Pillage”. Quelques aspects de cette carte sont visibles dans l’image qui a fuité.

La raison pour laquelle l’alpha fermée de Warzone Mobile contient des fichiers pour du contenu inédit n’est pas claire, y compris pour un jeu qui ne sortira pas avant deux ans.

Détails sur Call of Duty 2024

Alors qu’Activision ne l’a pas encore officiellement confirmé, Bloomberg a rapporté plus tôt cette année que le prochain jeu Call of Duty de Treyarch sortira en 2024, ce qui fait de 2023 une année “creuse”.

Si le jeu est reporté à 2024, Treyarch disposera de quatre années de développement, son dernier titre premium étant Black Ops Cold War en 2020. Treyarch a soutenu le développement de Vanguard dans le domaine du mode Zombies et des Ranked. De plus le studio a contribué au développement de Modern Warfare 2, bien que l’étendue de leur travail sur ce titre ne soit pas claire.

Les détails sur ce qu’est Call of Duty 2024 sont encore rares, certaines rumeurs affirmant qu’il se déroulera dans un “futur proche”.