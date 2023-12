La meilleure classe du RAM-7 dans MW3 : accessoires, atouts, équipements

Le RAM-7, également connu sous le nom de TAR-21 est un fusil d’assaut qui excelle dans Modern Warfare 3 à condition de bien l’équiper.

La saison 1 de Modern Warfare 3 est arrivée, apportant aux joueurs de nombreux contenus inédits dans lesquels se plonger. Ce premier patch majeur a ajouté trois nouvelles cartes, ainsi qu’un passe de combat rempli de skins, de plans d’armes et bien plus encore.

Il marque également l’arrivée de trois nouvelles armes, le XRK Stalker, le Stormender et le fusil d’assaut RAM-7. Également connu sous le nom de TAR-21, le RAM-7 fait partie de la famille Call of Duty depuis longtemps, puisqu’il est apparu dans de nombreux jeux au fil des ans.

Mais avant de vous lancer dans une partie avec ce fusil d’assaut emblématique, découvrez comment vous devez l’équiper afin de maximiser son potentiel.

Sommaire

Activision Le RAM-7 est une arme relativement fiable dans MW3.

La meilleure classe du RAM-7 dans Modern Warfare 3

Les meilleurs accessoires du RAM-7

Bouche : Silencieux Spiritfire VT-7

Accessoire canon : Garde-main DR-6

Busc : FT Polycomb

Poignée arrière : Bande de poignée Retort 90

Chargeur : Chargeur de 40 cartouches

Nous commençons cette classe du RAM-7 de Modern Warfare 3 avec le Silencieux Spiritfire VT-7, qui améliore la portée et la vitesse des balles de fusil d’assaut, tout en gardant ses tirs hors du radar.

Nous avons ensuite opté pour le Garde-main DR-6, qui offre un meilleur ADS et une meilleure vitesse de tir pour vous aider à tirer le premier.

Le RAM-7 est doté d’un certain recul, que nous avons contrôlé avec le FT Polycomb et la Bande de poignée Retort 90, ce qui le rend beaucoup plus précis à moyenne et longue distance.

Enfin, comme il s’agit d’un fusil d’assaut à tir rapide, le Chargeur de 40 cartouches vous permettra d’affronter plusieurs ennemis avant de recharger.

Les meilleurs atouts et équipements avec le RAM-7

Gilet : Gilet d’assassin

Gants : Gants de commando

Bottes : Chaussures de couverture

Équipement : Casque à conduction osseuse

Mortel : Semtex

Tactique : Grenade paralysante

Amélioration de combat : Système trophy

Nous vous recommandons d’équiper le Gilet d’assassin, qui vous permet de rester caché des drones et libère un emplacement d’équipement habituellement occupé par Fantôme.

Les Gants de commando vont ensuite vous permettre de recharger en sprintant, et les Chaussures de couverture vont cacher le bruit de vos pas. Le Casque à conduction osseuse est également très utile, car il réduit les bruits de combat et permet d’entendre plus facilement les bruits de pas.

En ce qui concerne l’équipement, la Semtex est parfaite pour obtenir des éliminations rapides grâce à un lancer bien placé, tandis que la Grenade paralysante désoriente les ennemis avant que vous ne les éliminiez.

Comment débloquer le RAM-7 dans MW3

Les joueurs de Modern Warfare 3 peuvent débloquer le RAM-7 en terminant le secteur A7 du passe de combat de la saison 1. Heureusement, ce nouveau fusil d’assaut fait partie des récompenses gratuites, vous pouvez donc l’obtenir sans acheter le passe de combat.

Les meilleures alternatives au RAM-7 dans MW3

Si le RAM-7 ne vous convient pas, le MCW est alors un fusil d’assaut fiable considéré comme l’une des meilleures armes du jeu.

Le DG-56 est également une bonne option si vous réussissez à gérer sa cadence de tir en rafale.

Pour profiter au maximum du nouvel opus Call of Duty, retrouvez notre sélection de guides Modern Warfare 3 :

Meilleures armes meta | Paramètres manette | Paramètres audio | Paramètres PC | Paramètres FOV | Crossplay et crossplatform | SBMM | Liste des armes | Liste des cartes | Spoiler campagne | Installer/désinstaller campagne