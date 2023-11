La meilleure classe du MTZ Interceptor dans MW3 : accessoires, atouts, équipements

Le MTZ Interceptor est un fusil tactique redoutable dans Modern Warfare 3. Découvrez sa meilleure classe pour faire un carnage à longue portée.

Le MTZ Interceptor est un fusil tactique puissant dans Modern Warfare 3, idéal pour les combats à moyenne et longue portée. C’est une arme particulièrement efficace dans les grandes cartes, mais vous aurez des difficultés si des ennemis vous surprennent avec des mitraillettes et des fusils d’assaut.

Si le MTZ Interceptor vous fait de l’œil, vous aurez besoin des bons accessoires, atouts et équipements afin de partir au combat avec la classe parfaite de ce fusil tactique.

Sommaire

Activision

La meilleure classe du MTZ Interceptor dans Modern Warfare 3

Les meilleurs accessoires du MTZ Interceptor

Bouche : Silencieux Monolithique L

Crosse : Bruen Archangel MK2

Lunette : Viseur Surélevé KR V4 X1

Canon : Canon Pro MTZ Longshot

Chargeur : Chargeur de 20 Cartouches

Les deux éléments essentiels de cette classe MTZ Interceptor sont l’accessoire de bouche et le canon.

L’incontournable Silencieux Monolithique rendra vos tirs nettement plus discrets. Le MTZ Interceptor n’est pas un sniper, mais sa portée considérable lui permet d’éliminer des cibles à longue distance. Ne pas vous faire repérer, c’est vous assurer de pouvoir enchaîner les tirs sans être dérangé.

Le Canon Pro MTZ Longshot vient encore renforcer la portée du MTZ Interceptor. Un fusil tactique n’a ni la cadence de tir et ni la mobilité d’une arme plus légère, et c’est pourquoi il vaut mieux tout miser sur votre avantage de portée.

Les meilleurs atouts et équipements avec le MTZ Interceptor

Gilet : Gilet d’Artilleur

Gants : Gants de Tireur d’Élite

Bottes : Bottes de Traqueur

Équipement : Système de Détection de Menaces

Tactique : Stimulant

Létal : Semtex

Amélioration de terrain : Système Trophy

Comme toutes les armes à très longue portée, le MTZ Interceptor vous invite à adopter une approche furtive est assez stationnaire. Les Bottes de Traqueur et le System Trophy sont donc là pour vous aider à vous faufiler sur une position avantageuse sans croiser d’ennemi.

Les Gants du Tireur d’Élite portent bien leur nom et son un must have pour une classe qui demande beaucoup de précision.

Comment débloquer le MTZ Interceptor dans MW3

Pour débloquer le MTZ Interceptor, vous devrez tout d’abord atteindre le niveau 25. Par la suite, un défi d’arsenal vous demandera de compléter 5 défis quotidiens, après quoi vous pourrez enfin utiliser ce fusil tactique.

Les meilleures alternatives au MTZ Interceptor dans MW3

Vous n’avez pas été convaincu par le MTZ Interceptor ? Si vous cherchez une arme allant encore plus loin dans l’identité de sniper, nous vous conseillons de faire un tour du côté des fusils de précision.

Le Longbow est un sniper iconique qui peut faire un véritable carnage à longue distance.

Si au contraire vous cherchez une alternative plus mobile et polyvalente, dirigez-vous vers les fusils d’assaut, à l’image de l’excellent SVA 545.

Pour profiter au maximum du nouvel opus Call of Duty, retrouvez notre sélection de guides Modern Warfare 3 :

Meilleures armes meta | Paramètres manette | Paramètres audio | Paramètres PC | Paramètres FOV | Crossplay et crossplatform | SBMM | Liste des armes | Liste des cartes | Spoiler campagne | Installer/désinstaller campagne

