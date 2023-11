La meilleure classe du Sidewinder dans MW3 : accessoires, atouts, équipements

Le Sidewinder est un fusils de combat dans Modern Warfare 3. Découvrez les accessoires, atouts et équipements de sa meilleure classe.

Call of Duty: Modern Warfare 3 propose un large panel d’armes, et il faut bien avouer que certains fusils d’assauts, mitraillettes, snipers ou encore fusils de combat sont clairement un cran en dessous niveau performance… et le Sidewinder en fait partie.

Si ce fusil de combat ne sera probablement jamais top méta, cela ne doit pas vous empêcher de lui donner sa chance, pour débloquer des camos ou tout simplement car cette arme vous plaît.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Avant de partir au front, découvrez la meilleur classe du Sidewinder, avec les accessoires, atouts et équipements qui vous permettront de rendre de fusil de combat aussi puissant que possible.

Sommaire

Activision

La meilleure classe du Sidewinder dans Modern Warfare 3

Les meilleurs accessoires du Sidewinder

Bouche : Bore-490

Bore-490 Canon : Canon de précision Tempus Predator

Canon de précision Tempus Predator Accessoire canon : Poignée lourde de soutien Bruen

Poignée lourde de soutien Bruen Lunette : Réflecteur MK.3

Réflecteur MK.3 Poignée arrière : Poignée RB Borealis

Le Sidewinder manque cruellement de précision pour s’imposer face à ses concurrents. C’est pourquoi cette classe a pour objectif d’augmenter drastiquement la précision, quitte à perdre en mobilité.

Le canon Bore-490, la Poignée lourde de soutien Bruen et la Poignée RB Borealis ont toutes ce même objectif de rendre le Sidewinder plus précis et plus stable

Le Canon de précision Tempus Predator viendra quand à lui améliorer la vélocité de balles, pour augmenter l’efficacité du fusil de combat à moyenne et longue portée.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Enfin, le Réflecteur MK.3 est une lunette efficace et très appréciée, mais vous pouvez tout à fait choisir une autre option selon vos préférences.

Les meilleurs atouts et équipements avec le Sidewinder

Gilet : Gilet de surarmement

Gilet de surarmement Gants : Gants de tireur d’élite

Gants de tireur d’élite Bottes : Chaussures de couverture

Chaussures de couverture Équipement : Camouflage antidétection

Camouflage antidétection Tactique : Grenade flash

Grenade flash Mortel : Semtex

Puisque cette classe Sidewinder est très peu mobile, nous vous conseillons le Gilet de surarmement, afin d’être au moins en capacité de recharger pendant le sprint.

Les gants de tireur d’élite s’inscrivent parfaitement dans cet objectif de boost au maximum la précision du fusil.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Les Chaussures de couverture et le Camouflage antidétection vous aideront à vous déplacer plus discrètement sur la carte, en éliminant vos bruits de pas et en vous rendant invisible sur les radars.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Enfin, nous vous conseillons de duo d’explosifs Genade flash et Semtex, dont l’efficacité et la polyvalence a déjà fait ses preuves.

Comment débloquer le Sidewinder dans MW3

Pour débloquer le Sidewinder dans MW3, vous devez atteindre le niveau 25 et compléter 8 Défis du jour.

Les meilleures alternatives au Sidewinder dans MW3

Si vous cherchez une alternative au Sidewinder, précise et efficace à longue distance, nous vous conseillons l’incontournable MCW.

Ce fusil d’assaut n’a clairement pas le meilleur TTK de Modern Warfare 3, mais il est extrêmement précis et maniable, en faisant l’une des armes les plus faciles à prendre en main.

Pour profiter au maximum du nouvel opus Call of Duty, retrouvez notre sélection de guides Modern Warfare 3 :

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Meilleures armes meta | Paramètres manette | Paramètres audio | Paramètres PC | Paramètres FOV | Crossplay et crossplatform | SBMM | Liste des armes | Liste des cartes | Spoiler campagne | Installer/désinstaller campagne