La meilleure classe du Lachmann Sub dans Modern Warfare 2 (bêta)

Le Lachmann Sub s’est déjà imposé comme une arme très puissante dans Modern Warfare 2, devenant la mitraillette par excellence dans la bêta. Découvrez alors les meilleurs accessoires et atouts que vous devez équiper.

La bêta de Modern Warfare 2 est enfin lancée, et les joueurs commencent déjà à façonner la méta du jeu avant sa sortie finale le 28 octobre. Et si certains atouts et killstreaks semblent déjà populaires , beaucoup de joueurs se demandent quelles armes vont dominer lors des premières semaines du jeu.

Et si le M4 a rapidement dominé la catégorie des fusils d’assaut, c’est le Lachmann Sub, plus connu sous le nom de MP5, qui s’est imposé comme la meilleure arme à courte portée.

Alors si vous souhaitez utiliser cette mitraillette lors de vos prochaines parties, découvrez les meilleurs accessoires que vous devez équiper afin de maximiser le potentiel de cette arme.

La meilleure classe du Lachmann Sub dans Modern Warfare 2

Activision Le Lachmann Sub est tout simplement la MP5 de Modern Warfare 2.

Les meilleurs accessoires du Lachmann Sub

Bouche : SA Schalldampfer 99

Canon : FTAC M-Sub 12″

Accessoire canon : FSS Sharkfin 90

Chargeur : Chargeur de 50 cartouches

Poignée arrière : Poignée LM Cronus

Pour débuter cette classe du Lachmann Sub, nous vous conseillons tout d’abord le canon FTAC M-Sub 12″ qui améliore la vélocité des balles, la portée, la précision du tir au jugé et le contrôle du recul.

Cet accessoire est un élément essentiel de cette classe, car il transforme le Lachmann Sub en une arme plus solide et plus équilibrée dans les combats à n’importe quelle distance.

Ensuite, nous avons opté pour le SA Schalldampfer 99 afin de garder vos tirs silencieux et réduire le recul de la mitraillette.

La Poignée LM Cronus et le FSS Sharkfin 90 permettent quant à eux d’améliorer la résistance au flinch et la stabilité de la mitraillette, ce qui est vital sur les petites cartes où vous subirez des dégâts régulièrement.

Pour compléter cette classe, nous vous conseillons d’utiliser les Chargeurs de 50 cartouches qui vous permettront d’éliminer plusieurs ennemis avant de vous soucier de recharger.

Activision La mitraillette Lachmann Sub est redoutable à courte portée.

Les meilleurs atouts pour une classe Lachmann Sub

Pour tirer le meilleur parti du Lachmann Sub dans Modern Warfare 2, nous vous recommandons d’équiper les atouts Traqueur et Pillard comme atouts de base, vous permettant de voir les pas des ennemis lorsque vous les chassez à courte distance, et de réapprovisionner vos munitions une fois que vous les avez tués.

En ce qui concerne les bonus, Régénération rapide offre comme son nom l’indique un peu de santé après avoir tué un ennemi.

Enfin, l’atout ultime, Fantôme, va vous rendre caché des radars ennemis ce qui va vous permettre de les attaquer plus facilement.

Et voilà, vous êtes maintenant prêt pour vous rendre sur le champ de bataille avec votre Lachmann Sub.