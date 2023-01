La meilleure classe du SP-R 208 dans MW2 : accessoires, atouts, équipements

Le fusil tactique SP-R 208 est une arme absolument létale dans Modern Warfare 2. Découvrez sa meilleure classe méta pour faire des ravages.

Les joueurs de Modern Warfare 2 disposent d’un grand panel d’options lorsqu’il s’agit d’enchaîner quelques headshots dévastateurs à longue distance.

Le fusil tactique SP-R 208 figure incontestablement parmi les armes les plus plébiscitées, bien qu’il ne figure pas dans la catégorie des fusils de précision. En effet, ce fusil tactique au chargeur réduit dispose d’excellents dégâts et d’un recul relativement faible, permettant d’enchaîner les tirs efficacement.

Sommaire

Activision

La meilleure classe du SP-R 208 dans Modern Warfare 2

Les meilleurs accessoires du SP-R 208

Canon : Canon Carbon 12,5″

Lunette : Forge Tac Delta 4

Crosse : Amortisseur ZRL T70

Busc : Aide à la visée 406

Verrou : Culasse FSS ST87

La mobilité est indispensable dans MW2, même pour un fusil tactique. C’est pourquoi nous optons pour le Canon Carbon 12,5″ qui améliorera légèrement votre mobilité et votre ADS. Après tout, se repositionner fait partie intégrante du boulot d’un sniper.

Côté lunette, la Forge Tac Delta 4 augmente votre portée et votre précision, en plus de proposer un viseur particulièrement agréable à utiliser.

On choisit l’Amortisseur ZRL T70 pour améliorer encore l’ADS. Ces quelques millisecondes gagnées ne sont en rien négligeables et vous permettront souvent de toucher une cible qui vous serait passée sous le nez en temps normal.

Toujours dans le but de pouvoir passer de la course au tir en un rien de temps, on opte pour l’Aide à la visée 406 qui réduit le délai sprint-to-fire.

Enfin, le verrou Culasse FSS ST87 vous permettra d’enchaîner les tirs un peu plus rapidement, afin de ne pas laisser le temps à votre cible de réagir.

Les meilleurs atouts pour une classe SP-R 208

Atout de base 1 : Pillard

Atout de base 2 : Surarmement

Atout bonus : Main leste

Atout ultime : Fantôme

La gestion des munitions est particulièrement complexe avec le SP-R 208. L’atout Pillard permet de largement compenser cette faiblesse en récupérant des munitions sur vos ennemis tombés au combat.

Comme pour toutes les armes à très longue distance, il est recommandé d’utiliser Surarmement afin de porter une seconde arme principale. Généralement, on choisira une mitraillette pour faire le travail dans les escarmouches à courte portée.

Main leste est un must have pour beaucoup de classes. Le SP-R 208 a un petit chargeur, et vous ne voulez certainement pas passer votre temps coincé dans l’animation de rechargement.

Enfin, Fantôme est tellement polyvalent qu’il serait dommage de s’en priver. Ne pas être repéré facilement est bien plus puissant qu’on ne pourrait le penser au premier abord.

Les meilleurs équipements pour une classe SP-R 208

Tactique : Grenade Flash

Mortel : Charge pénétrante

Amélioration de combat : Silence de mort

Les explosifs sont incroyablement puissants dans MW2, et c’est pourquoi nous vous conseillons la combinaison de la Grenade Flash et de la Charge Pénétrante.

Enfin, l’amélioration Silence de mort vous permettra de vous positionner à des points de vue avantageux sans alerter tous les ennemis aux alentours.

Comment débloquer le SP-R 208 dans Modern Warfare 2

En plus d’être redoutablement efficace, le SPR-R 208 est très facile à débloquer dans Modern Warfare 2. Il vous suffit de grimper jusqu’au niveau 7 en multijoueur.

Il vous suffit donc d’une poignée de parties pour mettre la main sur cet incroyable fusil tactique.

Les meilleures alternatives au SP-R 208 dans Modern Warfare 2

Le SPR-R 208 offre une belle polyvalence, avec des dégâts par balle élevés, tout en conservant une mobilité convenable et un bon quickscoping.

Néanmoins, il existe des alternatives pour les joueurs préférant un sniper plus traditionnel. Si c’est votre cas, jetez donc un coup d’oeil à la meilleure classe du MCPR-300.