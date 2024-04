Cette mitraillette oubliée de Warzone surpasse le HRM-9 à courte distance

Une ancienne mitraillette de MW2 a reçu un buff conséquent au début de la saison 3 de Warzone et elle est désormais plus que capable de surpasser le HRM-9, qui domine la méta à courte distance.

Le HRM-9 a pris le contrôle de la méta à courte portée dans Warzone pendant la saison 3, avec la grande majorité des joueurs l’utilisant en complément de leurs fusils de précision ou de leurs mitrailleuses.

Cependant, après que toutes les armes de MW2 aient été renforcées dans la dernière mise à jour majeure, un nouveau concurrent a le potentiel de le dépasser.

Les fans se souviendront de la MP7 comme la puissante mitraillette du Warzone original, qui est ensuite revenue sous le nom de VEL 46 pendant les jours d’Al Mazrah. Elle était également un choix populaire pendant l’ère MW2 et c’est à nouveau une option méta.

D’après notre expérience, la VEL 46 peut tuer plus rapidement que le HRM-9 grâce à sa cadence de tir supérieure, ce qui signifie que cette arme vide son chargeur plus rapidement que son rival et traverse l’armure et la santé d’un ennemi avec facilité.

Le principal inconvénient est que le HRM vient avec un peu moins de recul, mais des accessoires méta comme le Garde-main DR-6 et le Compensateur réducteur de flash Zehmn35 peuvent aider à cela et rendre la VEL 46 extrêmement facile à utiliser.

Le célèbre streamer CoD FaZe Swagg a également fait l’éloge de la VEL 46. Dans une récente vidéo YouTube intitulée “Goodbye HRM, Hello MP7”, il a qualifié la mitraillette de “folle” et a mentionné qu’il “ne pouvait pas croire à quel point” elle était forte.

Après le buff de la saison 3 qui a rendu les armes MW2 à nouveau viables, nous commençons enfin à voir de plus en plus d’anciennes armes s’insérer dans la méta. Alors, si vous cherchez un nouveau partenaire pour votre Bruen Mk9 ou TAQ Eradicator, essayez la VEL 46.

