La meilleure classe Warzone du Kar98k Modern Warfare : accessoires, atouts…

Alors que la méta de Warzone continue de changer à chaque nouvelle saison, le Kar98k reste toujours l’un des meilleurs choix de sniper grâce à sa vitesse et à ses dégâts.

Depuis toujours, le Kar98k de Modern Warfare a sa place dans la méta de Warzone. Ce puissant fusil possède un ADS très rapide, une cadence de tir plus que décente et peut abattre des ennemis entièrement blindés à des distances impressionnantes.

Et comme certaines choses ne changent jamais, le Kar98k est toujours l’une des armes les plus populaires et les plus puissantes de Warzone.

Découvrez donc les meilleurs accessoires et atouts que vous devez impérativement utiliser sur votre classe Kar98k.

La meilleure classe Kar98k sur Warzone

Les meilleurs accessoires pour le Kar98k

Bouche : Silencieux monolithique

: Laser tactique Lunette : Lunette de tireur d’élite

Cette classe du Kar98k maximise la portée et la vélocité des balles tout en maintenant sa vitesse. Cette arme sera capable d’abattre des cibles d’un seul coup à la tête à n’importe quelle distance et vous offrira une visée relativement rapide.

Le Silencieux monolithique et le Canon Singuard personnalisé 27.6 sont deux accessoires très importants pour cette arme. Ils permettent à la fois d’augmenter ses dégâts à distance et d’augmenter considérablement la vitesse de ses balles.

Le Laser tactique donne des avantages conséquents pour votre arme. En effet, il accélère la visée et stabilise votre arme. Vous serez ainsi placé dans les meilleures conditions pour viser correctement vos adversaires.

Concernant le viseur, la Lunette de tireur d’élite est parfaite pour presque toutes les distances sur Caldera. Cette lunette de visée est livrée par défaut avec un réticule en forme de flèche, mais après avoir tué 200 personnes, vous débloquerez le réticule Fil croisé qui est plus lisible que le réticule de base.

Les meilleurs atouts pour une classe Kar98k sur Warzone

Atout 1 : Démineur– Les tirs et les explosions non liées à une série d’éliminations vous infligent moins de dégâts.

Les tirs et les explosions non liées à une série d’éliminations vous infligent moins de dégâts. Atout 2 : Surarmement / Fantôme – Pour cela, utilisez la stratégie d’utiliser deux classes. Choisissez Surarmement lors du premier largage de ravitaillement acheté, puis Fantôme pour le deuxième.

Pour cela, utilisez la stratégie d’utiliser deux classes. Choisissez Surarmement lors du premier largage de ravitaillement acheté, puis Fantôme pour le deuxième. Atout 3 : Survolté – La vitesse de transition entre vos armes est plus rapide, tout comme le lancement de vos grenades.

Et voilà, vous savez tout maintenant sur le Kar98k de Warzone !