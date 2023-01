Les joueurs de Modern Warfare 2 exigent plus de clarté sur le SBMM

À bout de nerfs face au silence radio d’Infinity Ward, les joueurs de Modern Warfare 2 ont demandé à ce qu’ils améliorent leur communication, en particulier pour ce qui est du SBMM, en citant Apex Legends comme exemple.

Sans grande surprise la sortie de Modern Warfare 2 en octobre dernier ne s’est malheureusement pas déroulée sans heurts, loin de là. Outre les bugs, les fonctionnalités controversées, l’affluence des tricheurs et les crashs, les premiers pas des joueurs sur le nouvel opus de la franchise n’ont pas vraiment été une partie de plaisir.

Alors que la grogne ne cesse de prendre de l’ampleur au sein de la communauté Call of Duty, la Saison 2 et les multiples changements qu’elle est supposée apporter sont attendus de pied ferme. Malheureusement de récentes rumeurs suggèrent qu’elle fera ses débuts plus tard que prévu, ce qui n’a fait que rajouter de l’huile sur le feu.

Ce retard présumé a fait ressortir un vieux grief, le manque de communication des développeurs, dont le silence radio a été souligné à de multiples reprises par les joueurs. Cette critique s’est intensifiée après que les joueurs ont vu les développeurs d’une franchise rivale, Apex Legends, partager une explication longue et détaillée de leur nouveau système de SBMM.

Les joueurs de Modern Warfare 2 demandent une meilleure communication

Le sujet a été mis en avant par un joueur sur Reddit, qui a déclaré : “Imaginez si les développeurs de CoD communiquaient, s’impliquaient autant dans la communauté…”.

Il a joint à son message une capture d’écran d’une récente publication de Respawn Entertainment qui donne aux joueurs d’Apex Legends un aperçu du nouveau SBMM du jeu.

Un certain nombre de joueurs ont fait l’écho à son ressenti dans les commentaires, l’un d’entre eux déclarant : “Je ne pense pas qu’Activision et ses studios dévoileront un jour comment fonctionne leur matchmaking, car les joueurs seront en colère si nous le découvrons.”

Quand on y pense, au final ni les développeurs ni Activision n’ont abordé publiquement le sujet du SBMM dans Warzone 2 et Modern Warfare 2. Ce manque de transparence est source de frustrations pour la communauté Call of Duty. À tel point qu’un joueur a suggéré qu’Activision “ne comprends pas que la transparence fait vendre des jeux”.

Selon de récentes rumeurs, le nombre de joueurs de Warzone 2 a chuté beaucoup plus vite que prévu, un problème qui pourrait rapidement toucher Modern Warfare 2. Quoi qu’il en soit, pour la plupart des joueurs une meilleure communication serait un bon moyen de rectifier le tir.