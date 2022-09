Le nouveau Silence de Mort de Modern Warfare 2 agace les joueurs

Silence de Mort a subi de sacrés changements dans Modern Warfare 2 et le moins que l’on puisse dire c’est que la communauté Call of Duty n’est pas emballée.

Au cours du second weekend de la bêta de Modern Warfare 2, les joueurs sur PC et Xbox ont pu à leur tour découvrir ce que ce nouvel opus a dans le ventre et le moins que l’on puisse dire c’est que les joueurs ont de nombreux griefs.

Entre l’aide à la visée, le SBMM, la présence des tricheurs et l’interface utilisateur, les joueurs ont plus d’une fois interpellé les développeurs pour leur demander d’intervenir. Plus récemment ce sont les changements autour de Silence de Mort qui ont fait réagir la communauté Call of Duty.

Silence de Mort dans Modern Warfare 2 ne convainc pas les joueurs

Dans Modern Warfare 2, Silence de Mort a été transformé en amélioration de terrain. Dans la version originale, l’atout permettait au joueur de ne pas émettre de sons lorsqu’il se déplaçait sur la carte.

Désormais, vous devrez mourir plusieurs fois avant d’obtenir Silence de mort. Et maintenant, elle doit être activée par une animation qui émet un son strident qui alerte les joueurs autour de vous.

Le son émis par l’amélioration fait qu’elle semble faire le contraire de ce qu’elle est censée faire, c’est-à-dire aider les joueurs à rester discrets lorsqu’ils se déplacent.

“Je n’arrêtais pas d’entendre ça et je pensais que quelque chose avait explosé sur la carte ou que quelqu’un avait déclenché un micro-ondes. C’est quoi ce bordel ?”, a déclaré Merk.

Un autre joueur a également été dérouté par les changements bizarres apportés à l’amélioration : “En gros, il n’y a rien de mort dans ce silence. On a pratiquement remplacé les bruits de pas par une alarme.”

Reste à voir si Silence de Mort recevra de nouveaux changements avant la sortie de Modern Warfare 2.