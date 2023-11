La communauté Call of Duty rage face au silence des développeurs sur le SBMM

Les joueurs de Call of Duty: Modern Warfare 3 se font entendre concernant le système de SBMM “incroyablement agressif” du jeu, mais ils ne reçoivent aucune réponse en retour.

Le matchmaking basé sur les compétences (SBMM), un système conçu pour associer des joueurs de niveaux de compétence similaires, est une caractéristique qui divise au sein de la franchise Call of Duty depuis des années.

Avec la sortie de Modern Warfare 3, les joueurs expriment leur frustration face à la mise en œuvre agressive du SBMM dans le jeu, affirmant qu’elle nuit à leur expérience de jeu en rendant les matchs trop compétitifs et moins agréables.

La communauté a cherché à obtenir une réponse des développeurs du jeu concernant le matchmaking et a saisi l’occasion pour inonder la section des commentaires d’un récent AMA (Ask Me Anything) avec les développeurs sur Reddit.

“Tout ce que Sledgehammer Games doit scroller pour trouver une question à répondre dans la FAQ MWIII qui ne parle pas de SBMM est incroyable. Activision, dites simplement quelque chose d’officiel sur le sujet. C’est débile.”

Cependant, au fur et à mesure que l’AMA se déroulait, il est devenu évident que Sledgehammer Games avait été conseillé d’éviter toute question liée au SBMM.

Malgré d’innombrables questions et commentaires de joueurs cherchant des éclaircissements et exprimant leurs frustrations, les développeurs sont restés silencieux sur la question et ont refusé de donner des mises à jour concernant le système de matchmaking controversé.

Cependant, ce silence n’aurait pas dû surprendre les fans qui suivent de près. Récemment, Repullze, un streamer de Call of Duty qui a animé un live stream avec les créateurs de Modern Warfare 3, s’est vu dire qu’il ne pouvait pas poser de questions sur le matchmaking basé sur les compétences.

Pour l’instant, aborder les préoccupations liées au SBMM semble être complètement exclu, laissant de nombreux joueurs furieux de l’état actuel du jeu.

Cependant, bien que les développeurs de Sledgehammer Games n’aient pas directement abordé le SBMM dans l’AMA, ils s’en sont approchés en révélant des plans pour tester des lobbies non dissous dans une future mise à jour du jeu.

“Dans une future mise à jour du jeu, nous testerons des lobbies non dissous avec un groupe de joueurs pour déterminer la performance d’un tel changement. Si ces tests se déroulent bien, nous explorerons un déploiement pour tous les joueurs”, ont-ils écrit.

Reste à savoir si ce changement suffira à satisfaire les nombreux fans qui réclament des changements.