Le SBMM de Modern Warfare 2 enrage totalement les joueurs

Le traditionnel débat du SBMM vient de refaire surface lors de la bêta de Modern Warfare 2, et les joueurs semblent clairement avoir atteint un point de non-retour.

Depuis plusieurs années maintenant, le SBMM est un sujet brûlant au sein de la communauté de Call of Duty.

Le SBMM (Skill Based Matchmaking) est un algorithme complexe qui décide quels joueurs seront placés dans votre lobby en fonction de leur localisation, connexion et niveau de jeu qui doivent tous être les plus proches possible de vous.

Cependant, dans Call of Duty, ce système est fortement décrié par les joueurs qualifiés en raison du niveau de tryhard qu’ils doivent affronter lors de chaque partie publique.

À l’inverse, les joueurs les moins qualifiés ne ressentent pas nécessairement cet algorithme en partie et peuvent ainsi profiter de leur expérience en multijoueur sereinement.

Mais avec autant d’années d’existence, de nombreux joueurs CoD ont vu leur niveau de jeu s’améliorer au fur et à mesure des différents opus, et par conséquent, le nombre de joueurs qualifiés ne cesse de croître, ce qui se répercute donc inévitablement sur le SBMM.

Le SBMM de MW2 au centre des critiques des joueurs

Depuis le lancement de la bêta de Modern Warfare 2, de nombreux joueurs, streamers, et même des joueurs professionnels de la CDL ont énuméré les points négatifs du jeu, et parmi ceux qui reviennent le plus, nous pouvons retrouver l’absence de point rouge sur la minimap, le silence de mort en amélioration de combat, le TTK jugé trop rapide, et bien évidemment, le SBMM.

Présent depuis maintenant plusieurs CoD, les joueurs ont l’impression que le SBMM de Modern Warfare 2 est parmi les plus puissants de ces dernières années, et cela gâche totalement leur expérience de jeu.

Cette fonctionnalité s’est d’ailleurs retrouvée en Tendances sur Twitter, ce que prouve bien le mécontentement massif des fans à son égard.

Toutefois, comme depuis plusieurs années maintenant, les développeurs ignorent totalement les commentaires des joueurs à ce sujet, ce qui commence à devenir sérieusement problématique étant donné le nombre grandissant de plaintes.

Pour beaucoup de joueurs, la solution parfaite serait de retirer le SBMM des parties normales du mode multijoueur et de l’ajouter dans un mode Ranked dédié.

Les joueurs voulant s’offrir un réel challenge pourront alors affronter des joueurs qualifiés dans le mode Ranked, tandis que ceux qui souhaitent simplement profiter du jeu sans se casser la tête pourront jouer dans des parties normales.

L’idée paraît pourtant si simple et efficace, cependant, comme très souvent avec Activision, rien n’est jamais aussi simple…