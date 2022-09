La bêta de Modern Warfare 2 est déjà ruinée par les tricheurs

Alors que la bêta de Modern Warfare 2 n’en est qu’à ces balbutiements, de nombreux tricheurs ont d’ores et déjà été repérés, utilisant des aimbots et des wallhacks pour tirer plus facilement leur épingle du jeu.

L’accès anticipé au second weekend de la bêta de Modern Warfare 2 a débuté, laissant les joueurs sur Xbox et PC découvrir à leur tour ce que le nouveau Call of Duty a à offrir. Dans l’ensemble, les cartes et les nouvelles fonctionnalités de Modern Warfare 2 ont été plutôt bien accueillies par les joueurs, néanmoins la bêta est loin d’être sans problèmes pour autant.

Les joueurs vont avoir de multiples occasions de tester Modern Warfare 2 avant sa sortie, prévue pour le 28 octobre 2022.

Outre les problèmes de téléchargement, les crashs à répétition, et les couacs au niveau du gameplay, un problème plus important semble être à présent en jeu. En effet, une pléthore de tricheurs semble avoir d’ores déjà réussi à prendre possession de la bêta de Modern Warfare 2.

Les différents Call of Duty ont toujours eu un problème avec les tricheurs, en particulier pour ce qui est de Warzone, dont l’aspect gratuit a rendu assez facile l’utilisation de divers hacks par les joueurs. Il semble maintenant que ce soit au tour de la bêta de Modern Warfare 2 de connaître le même sort.

De nombreux tricheurs ont déjà été repérés dans Modern Warfare 2

Sur Twitter, un joueur a partagé un clip où l’on peut voir un joueur en train d’éliminer ses adversaires les uns après les autres grâce à un aimbot.

Comme si cela ne suffisait pas, on peut le voir parcourir la carte en décimant tous les joueurs adverses qu’il croise, une prouesse qui n’est que trop facile grâce aux wallhacks qui indiquent leur position exacte. Malheureusement, cette situation des plus frustrantes n’est pas vraiment une surprise pour la communauté Call of Duty. Après tout, les précédents titres ont connu exactement le même problème au cours de la bêta.

La bêta de Black Ops Cold War et de Vanguard ont toutes deux été gâchées par des tricheurs. Il aurait été surprenant que le problème ne se pose pas avec Modern Warfare 2.

Espérons néanmoins qu’Infinity Ward parviendra à résoudre ce problème avant la sortie officielle de Modern Warfare 2. Nous savons que RICOCHET sera actif dès le premier jour, mais s’il a déjà du mal à empêcher les tricheurs de sévir, les premiers jours risquent d’être chaotiques.