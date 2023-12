Les joueurs de Warzone abandonnent le jeu et exigent des changements

De nombreux joueurs de Call of Duty Warzone abandonnent déjà le battle royale à cause de problèmes majeurs qui pourraient prendre du temps à être résolus.

Lorsque l’intégration entre Warzone et Modern Warfare 3 a été annoncée pour la première fois, de nombreux joueurs étaient excités. Des ajustements au mouvement, au rythme et au jeu en général étaient attendus.

Cependant, bien que les joueurs aient apprécié la nouvelle carte Urzkistan, il y a depuis des problèmes persistants. L’audio est particulièrement problématique, les joueurs étant incapables d’entendre les pas dans des situations critiques.

Il y a aussi eu des plaintes concernant une augmentation des tricheurs et certaines armes inutilisables.

Les joueurs de Warzone abandonnent déjà après la mise à jour de MW3 et la Saison 1

En conséquence, certains joueurs abandonnent déjà le battle royale et souhaitent que les développeurs de Warzone apportent rapidement des changements.

Dans un post Reddit, le joueur u/iiAmTheAnimal a dit : « On n’entend pas les pas. DMR à 2 coups. Impossible de passer par une putain de fenêtre. La liste continue. Même avec la nouvelle carte, le mouvement amélioré et un nouvel arsenal, je ne trouve aucun plaisir à jouer. C’est triste. Je ne jouerai plus tant que quelque chose ne sera pas fait ». Son message a suscité des réactions similaires de la part d’autres joueurs.

« J’ai décidé d’arrêter de trouver des excuses pour eux et j’ai juste arrêté de jouer », a déclaré un autre. « C’est absolument ridicule que des choses comme ça soient publiées par un développeur AAA. Sans parler de la réduction absolument horrible de l’audio des pas/parachute », a ajouté un joueur excédé.

Naturellement, un certain nombre d’autres joueurs ont aussi argumenté dans l’autre sens, affirmant que les choses ne sont pas aussi mauvaises qu’elles l’ont été par le passé.

« C’est bien mieux que Warzone 2 et même qu’avant, donc oui, nous l’acceptons pour l’instant. Nous savons que ce n’est pas parfait, mais c’est beaucoup mieux que l’ancien jeu et plus proche de WZ1 », a déclaré un utilisateur. « Il n’y a pas de ‘Nous’ qui tienne. Alors qu’un groupe de joueurs fait l’expérience de ces bugs, un GROUPE ÉNORME de joueurs ne les rencontre pas du tout », a argumenté un autre.

Reste à savoir quand certains de ces problèmes seront résolus, car les plaintes, notamment celles concernant l’audio, sont bien réelles.

Pour ne rien rater de l’actualité de Warzone et MW3, consultez la section Call of Duty de notre site.