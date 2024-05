Comment débloquer le Kar98k dans MW3 & Warzone

Le légendaire fusil de précision Kar98k est de retour dans MW3 et Warzone avec la mise à jour de la saison 4. Voici comment le débloquer.

À l’instar des précédentes mises à jour saisonnières, MW3 et Warzone ajoutent une nouvelle arme emblématique de Call of Duty avec la saison 4 : le Kar98k. Après MW 2019, cette arme est de retour dans la catégorie des fusils de précision, prêt à dominer la méta à longue portée comme à l’origine.

Voici comment vous pouvez débloquer le célèbre fusil de précision Kar98k dans MW3 et Warzone.

Pour débloquer le Kar98k dans Warzone et MW3, vous devez débloquer et compléter le Secteur 5 du Passe de combat de la saison 4 dès sa sortie le 29 mai. Cette arme sera disponible au lancement gratuitement, nécessitant seulement que les joueurs progressent et montent de niveau dans le Passe de combat.

Activision Le Kar98k de MW 2019 était un fusil à longue portée populaire dans l’itération originale de Warzone.

Les joueurs vétérans reconnaîtront le Kar98k, car il était le fusil à longue portée le plus populaire dans la première version de Warzone. Cette arme a également figuré dans plus de dix titres de Call of Duty, appartenant à différentes catégories, mais conservant toujours la même puissance et précision.

Malgré ses cinq balles seulement, les développeurs ont partagé que cette arme classique est “le fusil à longue portée le plus puissant et le plus précis, offrant une vitesse d’ADS rapide, des dégâts massifs, un recul limité et un potentiel d’élimination rapide, quelle que soit la distance de l’ennemi.“

Et voilà tout ce que vous devez savoir pour débloquer le Kar98k dans Modern Warfare 3 et Warzone.