Les joueurs de MW3 changent d’avis avec le retour des cartes MW2

Les joueurs de Modern Warfare 3 ont approuvé la playlist MoshPit de Modern Warfare 2 pour avoir redonné vie à des cartes autrefois jugées controversées.

Modern Warfare 2 a été lancé avec 10 cartes qui ont reçu des diverses critiques. Les membres de la communauté ont notamment décrié Santa Sena comme l’une des pires cartes de l’histoire de Call of Duty, car la longue bande d’autoroute était jonchée de voitures explosives. L’ancien pro de la CDL, FormaL, a même affirmé : « Ces cartes, c’est de la m**de ».

On pouvait donc difficilement prédire la réaction des joueurs lorsque Sledgehammer Games a annoncé son intention de ramener les cartes de MW2 après la sortie de MW3, lors de saisons. Les développeurs ont précisé : « Ces cartes ont les graphiques identiques à celle de MWII. Et en raison des innovations en matière de mouvement et de mécaniques de jeu générales présentes dans MWIII, vous pourriez trouver qu’elles se jouent d’une manière totalement différente ».

Avec le premier ensemble de cartes MW2 désormais disponibles dans MW3, le verdict est tombé, et le résultat pourrait surprendre certains.

Activision Carte Crown Raceway de Modern Warfare 2

Les joueurs de Modern Warfare 3 approuvent la playlist MW2

Le 16 novembre, une playlist MW3 a été lancée avec les cartes Shoot House, Crown Raceway, Farm 18 et Mercado Las Almas.

Après avoir testé la nouvelle playlist, CharlieIntel a déclaré : « Les cartes de Modern Warfare II se jouent tellement mieux dans Modern Warfare 3 MP avec une mini-carte classique, un bon mouvement, et plus encore. Wow, on voudrait pouvoir en profiter toute l’année ».

Pour ajouter encore à l’excitation, l’insider de Call of Duty a répondu aux fans demandant l’ajout de Shipment : « C’est pour bientôt ».

CharlieIntel n’était pas le seul à apprécier le retour des cartes MW2 dans MW3. Un joueur a répondu : « Farm 18 et Mercado sont des cartes classiques et j’espère que les gens pourront maintenant les apprécier dans ce jeu ».

Un deuxième utilisateur a ajouté : « Je l’ai dit le jour de la sortie de mw3. Les cartes de mw2 étaient géniales. Crown raceway avec du mouvement, c’est incroyable ».

Cela ne veut pas dire que tout le monde est enthousiaste à propos du retour des cartes MW2. Des commentaires sur les mauvais spawns et le matchmaking basé sur les compétences (SBMM) ont empêché certains joueurs de profiter de la nouvelle playlist.

Quel que soit le verdict, il est difficile de vraiment se plaindre avec autant de contenu multijoueur à apprécier. Pour en savoir plus, consultez le reste de notre couverture MW3, ainsi que nos guides.

