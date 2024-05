Les petites cartes de MW3 divisent les joueurs, mais une est largement critiquée

La communauté multijoueur de Modern Warfare 3 a partagé les avantages et les inconvénients de quatre petites cartes. Alors que de nombreux joueurs débattaient des mérites de chaque emplacement, la plupart ont convenu qu’une carte se démarquait comme la pire.

MW3 propose une multitude de cartes pour les combats rapprochés et les parties en 6 contre 6.

Dans un post Reddit demandant aux joueurs leurs avis sur quatre cartes 6 contre 6 – Stash House, Shipment, Emergency et Terminal – les joueurs ont débattu de la qualité de chaque map. Beaucoup ont apprécié l’action rapide et critiqué les réapparitions étranges qui se produisent souvent dans les cartes confinées.

Cependant, une carte s’est démarquée des autres comme un point faible évident, les joueurs dénigrant et critiquant ce qu’elle était devenue au cours de la durée de vie de MW3 : Terminal.

Traditionnellement une carte très appréciée de MW2, grâce à son design qui apportait le chaos classique de Call of Duty, Terminal s’est transformée en paradis pour snipers et campeurs.

“Ça peut sembler controversé et tout le monde pourrait me détester, mais je déteste Terminal, j’ai toujours l’impression d’être surveillé par un type avec une mitrailleuse ou un sniper et dans 99 % des cas, c’est réel”, a déclaré un utilisateur de Reddit.

Un autre joueur a souligné que la carte était “tellement bien” à l’époque, mais que les gens ne jouent plus de la même manière qu’ils le faisaient au début ou même dans MW2. “Tout ce qu’ils font, c’est s’asseoir et sniper ou se coucher dans un coin”, ont-ils dit.

D’autres ont affirmé que Terminal était probablement leur préférée parmi les quatre options, mais ont reconnu que les joueurs utilisant des fusils de sniper et les campeurs étaient parfois agaçants.

Bien que largement considérée comme un emplacement classique de Call of Duty, Terminal a encore ses défauts aux yeux de certains joueurs et est sensible aux nouvelles mécaniques et à l’évolution de la puissance dans le dernier jeu de la série.

