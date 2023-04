Tous les buffs et nerfs des armes de Warzone 2 et MW2 – Saison 3

La Saison 3 de Warzone 2 et MW2 est arrivée, et avec elle un équilibrage massif des armes et accessoires. Découvrez tous les buffs et nerfs de la S3.

La Saison 3 apporte son lot de nouveautés sur Warzone 2 et Modern Warfare 2. Néanmoins, les joueurs avides de multijoueurs sont tout aussi impatients de découvrir comment la meta va pouvoir évoluer dans les prochaines semaines.

Pour cette raison, il est crucial de jeter un coup d’œil aux buffs et nerfs des armes de votre arsenal. Découvrez sans plus attendre l’équilibrage des armes et accessoires de Warzone 2 et Modern Warfare 2 – Saison 3.

L’article continue après la publicité

Équilibrage des armes – Warzone 2 et MW2 Saison 3

Activision

Fusils d’assaut

ISO Hemlock Réduction de toutes les distances de dégâts Réduction des dégâts dans le buste

M13B Légère réduction des dégâts à la tête Légère augmentation des dégâts dans le bas du buste Augmentation de la distance moyenne de dégâts Légère diminution des dégâts dans le haut du buste

STB 556 Augmentation des dégâts dans la tête Augmentation des dégâts dans les jambes Augmentation des dégâts dans le bas du buste Augmentation de la distance moyenne de dégâts Réduction des dégâts à moyenne portée

TAQ-56 Augmentation des dégâts dans la tête



Fusils de combat

FTAC Recon Augmentation de la vitesse de déplacement Augmentation des dégâts dans les jambes en semi-auto Augmentation des dégâts minimum à l’armure en semi-auto (Warzone 2 uniquement) Augmentation des dégâts au haut du buste en semi-auto

Lachmann 762 Augmentation de la vitesse de déplacement

SO-14 Augmentation de la vitesse de déplacement Augmentation des dégâts minimum à l’armure en semi-auto (Warzone 2 uniquement)

TAQ-V Augmentation des dégâts minimum à l’armure en semi-auto (Warzone 2 uniquement) Augmentation de la vitesse de déplacement Augmentation des dégâts dans le bas des jambes en semi-auto



Armes de poing

Basilisk Réduction des dégâts minimum à l’armure (Warzone 2 uniquement)



Mitrailleuses

Raal MG Réduction des dégâts à la tête Ajout de dégâts minimum à l’armure en semi-auto (Warzone 2 uniquement) Augmentation des dégâts à la tête en semi-auto Augmentation des dégâts au haut du buste en semi-auto Augmentation des dégâts au bas du buste en semi-auto

RPK Légère réduction des dégâts à courte-moyenne portée



Fusils tactiques

Tempus Torrent Légère réduction de toutes les distances de dégâts Légère réduction des dégâts à courte-moyenne portée Réduction des dégâts dans la tête



Mitraillettes

Toutes les mitraillettes Amélioration de la précision de dispersion en tir à la hanche

BAS-P Augmentation de la vitesse de déplacement ADS Augmentation de toutes les distances de dégâts Ajout de dégâts minimum contre l’armure en mode semi-auto (Warzone 2 uniquement)

Lachmann Sub Réduction des dégâts à la tête Augmentation des dégâts dans les jambes en rafale Réduction du délai entre les tirs en mode rafale Augmentation des dégâts au buste en rafale

MX9 Augmentation de la vitesse sprint to fire

Vaznev-9K Réduction des dégâts à la tête

VEL-46 Réduction des dégâts à la tête



Équilibrage des accessoires – Warzone 2 et MW2 Saison 3

Activision

Munitions

Basilisk Snakeshot .500 Ajouts de dégâts maximum contre l’armure (Warzone 2 uniquement)

Explosives Les armes Bolt-Action équipées de munitions explosives peuvent désormais tuer les joueurs totalement protégés en un seul tir (Warzone 2 uniquement)

ISO Hemlock Blackout .300 (Tous les types) Augmentation des dégâts dans la tête Précision de la dispersion de la hanche améliorée en position couchée Recul initial légèrement augmenté Dommages à longue portée réduits Dommages à moyenne portée augmentés Dommages d’armure minimum ajoutés au mode de tir semi-automatique (Warzone 2.0 uniquement) Puissance du recul augmentée



Les statistiques des accessoires de canon, de crosse et de chargeur sont affectées en fonction de leur taille, de leur poids et de leur longueur par rapport aux autres accessoires. En substance, les changements ci-dessous augmentent les statistiques de la plupart des accesoires tout en réduisant leurs inconvénients, ce qui entraîne une augmentation globale du niveau de puissance des accessoires.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Canons

Canons lourds Pénalité de vitesse en visée (ADS) légèrement réduite

Canons légers Pénalité de vitesse initiale des balles

Canons courts Avantage de vitesse en visée (ADS) augmenté Pénalité de portée de dégâts réduite Avantage de précision en mouvement pendant un tir à la hanche augmenté Avantage de précision en mouvement pendant un tir à la hanche réduit pour les fusils à pompe



Bipieds

Pénalité de vitesse en visée (ADS) réduite

Lasers

Luminosité des lasers augmentée

Chargeurs

Grands chargeurs Toutes les mitrailleuses Pénalités de maniabilité et de mobilité réduites Kastov 545 – Chargeur de 60 cartouches Pénalité de maniabilité réduite Kastov 762 – Chargeur de 40 cartouches Pénalité de maniabilité réduite Lachmann Sub – Tambour de 50 cartouches Pénalité de maniabilité réduite M13B – Chargeur de 60 cartouches Pénalité de maniabilité réduite M16 – Chargeur de 60 cartouches Pénalité de maniabilité réduite Vaznev-9K – Chargeur de 45 cartouches Pénalité de maniabilité réduite VEL 46 – Chargeur de 50 cartouches Pénalité de maniabilité réduite VEL 46 – Chargeur de 60 cartouches Pénalité de maniabilité réduite

Petits chargeurs Toutes les armes Vitesse de mouvement augmentée Vitesse sprint to fire augmentée Fennec 45 – Mode Double Tap (Bénéficie des avantages des petits chargeurs) Dégâts augmentés Portées de dégâts réduites Dégâts d’armure minimum ajoutés (Warzone 2.0 uniquement) Temps entre les rafales réduit STB 556 – Mode Single Tap (bénéficie des avantages des petits chargeurs) Dégâts augmentés Distances de dégâts à moyenne portée augmentées Dégâts d’armure minimum ajoutés (Warzone 2.0 uniquement) Temps entre les tirs augmenté



Poignées arrières

Basilisk Basilisk en Akimbo Dégâts d’armure maximum ajoutés (Warzone 2.0 uniquement)



Crosses

Crosses lourdes Pénalité de vitesse de déplacement en visée (ADS) réduite Avantage de stabilité de visée augmenté Avantage de stabilité de visée en marche augmenté



Source : Blog officiel de Call of Duty