Pré-patch note Modern Warfare 2 – Saison 3 : Escarmouche, nouvelles cartes…

Afin de prépare les fans à la saison 3 de Modern Warfare 2, Infinity Ward a commencé à dévoiler différentes nouveautés à venir pour cette nouvelle saison.

Lors du lancement de la saison 2 de MW2, une grande partie de la communauté Modern a critiqué cette nouvelle saison en raison de la quantité de contenu qu’elle proposait, qui n’avait jamais été aussi faible.

Les changements d’atouts, la refonte de Dôme et les quelques autres changements n’ont pas suffi à rassasier les joueurs, qui en attendaient plus.

Infinity Ward a alors écouté les commentaires et a avancé la sortie de la nouvelle carte, Himmelatt Expo dans la MAJ Rechargée.

Mais les joueurs attendent beaucoup de la saison 3 qui va prochainement arriver et qui va réintroduire le mode Escarmouche et présenter quatre nouvelles cartes en multijoueur dès le premier jour de la nouvelle saison.

Alors sans plus attendre, voici tout ce qu’il faut savoir sur la saison 3 de Modern Warfare 2.

Pré-patch note de MW2 – Saison 3

Alors que Modern Warfare (2019) proposait une playlist multijoueur avec des versions nocturnes des cartes dans lesquelles les joueurs utilisaient des lunettes de vision nocturne pour voir. Les joueurs de MW2 ont créé un fil de discussion sur Reddit, suppliant Infinity Ward de réintégrer ce mode, et leur souhait a été exaucé puisque la saison 3 va faire revenir ce mode très apprécié.

Pelayo’s Lighthouse est une nouvelle carte multijoueur 6v6 qui rend hommage à la carte emblématique Estate de MW2 (2009), sans être un remake complet. La carte comprend la maison principale d’Estate, tandis que le reste de l’environnement est un territoire inconnu.

Avant le lancement de Modern Warafare 2, Infinity Ward avait rassuré les fans en leur annonçant que le mode Escarmouche ferait son apparition dans le jeu. Ce mode de jeu 2v2 permet aux escouades de s’affronter et de capturer un drapeau en prolongation. Le rythme rapide de ce mode a attiré un public passionné, et la saison 3 proposera quatre cartes pour ce mode de jeu très apprécié des fans.

La saison 3 marque également le retour tant attendu du sniper Intervention, une arme très appréciée dans le premier MW2.

Mais sans plus attendre, plongeons-nous dans les nouveautés de la saison 3 de MW2.

Retour du mode Escarmouche

Un classique contemporain de Call of Duty : Modern Warfare (2019) et précurseur du Goulag de Warzone, Escarmouche est un mode de jeu à quatre joueurs, en duo contre duo, où les classes aléatoires et les petites cartes de type cage-match dictent des combats tactiques et rapides.

Pour ceux qui ne connaissent pas ce mode : À chaque round, deux duos apparaissent de part et d’autre d’une carte avec la même classe aléatoire. Un duo gagne un round lorsqu’il réduit la santé du duo adverse à zéro ou, si cela n’est pas fait avant l’expiration du minuteur du round, le premier duo qui capture un drapeau de prolongation au centre de la carte gagne. Le premier duo à remporter six rounds gagne la partie.

Cartes du mode Escarmouche

Alley : Quelque part dans la région d’Al Mazrah, un petit marché est vidé et les équipes d’assaut se préparent à entrer en action.

: Quelque part dans la région d’Al Mazrah, un petit marché est vidé et les équipes d’assaut se préparent à entrer en action. Blacksite : Un terrain d’entraînement pour les opérateurs qui souhaitent retourner dans Warzone. Son emplacement est cependant confidentiel.

: Un terrain d’entraînement pour les opérateurs qui souhaitent retourner dans Warzone. Son emplacement est cependant confidentiel. Shipment : Carte emblématique de Call of Duty depuis de nombreuses années maintenant, Shipment est également de retour en Escarmouche.

: Carte emblématique de Call of Duty depuis de nombreuses années maintenant, Shipment est également de retour en Escarmouche. Exhibit : Un autre lieu de combat dans lequel les joueurs pourront s’affronter violemment et rapidement.

Nouvelles cartes en multijoueur

Pelayo’s Lighthouse (carte principale, lancement de la saison)

Alors que la pluie s’abat sur les falaises de cette petite île escarpée, un phare guide les navires de passage dans la nuit. Pourtant, les épaves voisines témoignent de l’immense danger que représente la navigation sur ces mers rocailleuses.

Black Gold (Carte principale, lancement de la saison)

Basée sur la section Rohan Oil d’Al Mazrah, cette carte sera la première itération des opérations nocturnes de Modern Warfare 2. Les opérateurs devront utiliser leurs lunettes de vision nocturne, s’équiper de lunettes thermiques ou utiliser les sources de lumière disponibles à leur avantage pour s’assurer la victoire dans cette zone stratégique critique.

Rohan Oil (Guerre terrestre, lancement de la saison)

Extension de la carte principale, Rohan Oil élargit l’arène de combat à travers ce point d’intérêt de Warzone 2 et passe en journée, ce qui permet à de nombreux véhicules aériens et terrestres de franchir les silos de la raffinerie à toute allure pour atteindre les objectifs.

Sattiq Cave Complex (Guerre terrestre, lancement de la saison)

Au sud de Rohan Oil, Sattiq Cave Complex offre un mélange intéressant de verticalité, d’escarmouches entre petits bâtiments et de combats intérieurs grâce à son réseau de grottes complexe. Notez l’avion abattu et la zone qui l’entoure ; les vétérans de la franchise s’y reconnaîtront peut-être.

Alboran Hatchery (carte principale, en cours de saison)

Restez également à l’écoute pour obtenir des informations sur cette toute nouvelle carte qui sortira à la mi-saison.

Nouvelles armes

Peu d’armes dans l’histoire de Call of Duty évoquent le sentiment que le nouveau fusil de sniper de la saison 3 procure aux vétérans de la franchise, et peut-être que les autres nouvelles armes de cette saison deviendront elles aussi des légendes.

FJX Imperium (Fusil de précision – lancement, passe de combat)

Ce fusil de sniper à verrou intervient dans les situations tendues avec des balles de .408 très puissantes et est la réplique identique du mythique Intervention.

Cronen Squall (fusil de combat – lancement, passe de combat)

Un fusil semi-automatique conçu pour le tir à distance avec des dégâts exceptionnels.

Armes supplémentaires (en cours de saison)

Attendez-vous à deux nouvelles armes dans la MAJ Rechargée de la saison 3, toutes deux entièrement automatiques et aux rôles radicalement différents : une mitraillette hautement personnalisable avec une cadence de tir rapide et une mitrailleuse de gros calibre qui va faire reculer les ennemis lorsqu’ils s’approchent trop près de vous.

Nouveaux modes de jeu

Cranked

Apparus pour la première fois dans Call of Dut : Ghosts et plus récemment dans Modern Warfare (2019) et Black Ops Cold War, Cranked prend la forme d’un match à mort en équipe et augmente l’intensité en imposant un compte à rebours à tout opérateur qui obtient une élimination. S’il ne parvient pas à obtenir une autre élimination avant que le compte à rebours n’atteigne zéro, il est alors victime d’une mort explosive prématurée.

Face Off (en cours de saison)

Le mode Face Off, mode classique d’affrontement en équipe restreinte issu de Modern Warfare® 3 et plus récemment ramené dans Modern Warfare (2019) sous la forme d’un mode 3v3 arrivera au cours de la mise à jour de mi-saison.

Guerre terrestre Infectés (en cours de saison)

Tout ce que vous aimiez dans le mode Infectés, mais maintenant sur une carte beaucoup plus grande.

Nouveaux opérateurs : Alejandro Vargas et Valeria Garza

Des forces spéciales mexicaines aux adversaires purs et durs, Alejandro et Valeria ont eu assez de temps pour rester sur la touche depuis la Campagne et sont prêts à retourner à l’action dans Modern Warfare 2 et Warzone 2.

Alejandro Vargas

Né et élevé à Las Almas, Alejandro a passé plus de dix ans en tant que membre de haut rang de Los Fuerzeas Especiales, l’unité de mission spéciale de niveau 1 de l’armée mexicaine chargée de la lutte contre le terrorisme. Son unité, Los Vaqueros, est la seule unité du pays autorisée à travailler aux côtés des forces d’opérations spéciales internationales, y compris celles de la CIA dirigées par le chef de station Kate Laswell.

Valeria Garza

ATTENTION ! SPOILERS POUR CEUX QUI N’ONT PAS JOUÉ À LA CAMPAGNE DE MODERN WARFARE 2 !

Ancien commando de l’armée mexicaine qui travaillait aux côtés d’Alejandro, Valeria a fait défection pour renforcer les cartels en 2014 et a finalement pris le pouvoir en tant que chef du cartel de Las Almas. Également connue sous le nom d’El Sin Nombre, dont la véritable identité est inconnue de la plupart des habitants de l’univers Modern Warfare 2, Valeria est une opératrice impitoyable et rusée qui n’a pas peur de se salir les mains et qui reste toujours calme en cas de pression intense.

Nouvelle mission d’opérations spéciales, Raid Episode 3

Les opérations spéciales bénéficieront d’une mise à jour majeure à la mi-saison sous la forme d’une nouvelle mission et d’un nouvel épisode de raid. Cette nouvelle mission verra les opérateurs affronter le cartel de Las Almas quelque part sur Al Mazrah dans une lutte sans merci pour la survie et ne manquera pas de vous aider à augmenter votre nombre d’étoiles dans les opérations spéciales.

En plus de cette nouvelle mission, la mise à jour de mi-saison inclura le prochain épisode passionnant de Raid, dans lequel les opérateurs vont poursuivre l’histoire de la Task Force 141 après les événements de la campagne de Modern Warfare 2.

Dès que la saison 3 de Modern Warfare 2 sera lancée, nous mettrons alors cet article à jour avec le patch note officiel.