Ce sniper oublié pourrait bouleverser la méta de Warzone

Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de snipers viables à utiliser actuellement sur le battle royale, IceManIsaac proclame que “les snipers sont de retour”. Pour lui si le 3-Lignes s’impose bel et bien, le reste suivra.

IceManIsaac a souligné que maintenant que la piteuse vitesse d’ADS qu’avait le 3-Lignes n’est plus un obstacle, le sniper est prêt à prendre le contrôle de la Saison 4 de Warzone.

Cependant, pour IceManIsaac, ces 2 armes ne sont pas les seules à pouvoir faire des merveilles. Selon le créateur de contenu, le fusil 3-Lignes de Vanguard est une bien meilleure option, d’autant plus que l’arme a bénéficié d’une amélioration significative de sa vitesse d’ADS.

Depuis la Saison 3 de Warzone, aux yeux de la plupart des joueurs seuls l’HDR et l’AX-50 ont conservé leur capacité à éliminer des adversaires d’un seul coup, et ce à n’importe quelle distance.

Des escouades s’affrontent pour empocher le jackpot, et vous aurez besoin de toutes les informations que vous pouvez obtenir pour y parvenir.

Quoi qu’il en soit, malgré ce nerf, certains joueurs n’ont pas renoncé aux snipers pour autant. Bien décidé à prouver qu’il est encore possible de briller avec un sniper sur Warzone, IceManIsaac, un créateur de contenu, a partagé une classe qui selon lui peut faire des merveilles.

by Isabelle Thierens