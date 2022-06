Le lancement de la Saison 4 a-t-il cassé Warzone ?

Alors que la Saison 4 de Warzone Pacific vient de faire ses débuts, rien ne va plus sur le battle royale qui est en proie à de nombreux problèmes de stabilité.

Le coup d’envoi de la Saison 4 de Warzone a introduit une pléthore de nouveaux contenus sur le battle royale. De la mise à jour de Caldera, aux nouvelles armes en passant par les nouveaux modes, sans oublier la nouvelle carte, il y en a pour tous les goûts.

Néanmoins, comme c’est généralement le cas lors du lancement d’une nouvelle saison, le déploiement de ces nouveautés ne s’est pas fait sans heurts. Depuis quelques jours, les joueurs de Warzone font les frais de nombreux bugs, de codes d’erreur et surtout, de lags.

Si le fait d’avancer au ralenti sur le battle royale, à la Matrix, peut parfois faire rire, c’est beaucoup plus problématique lorsque les dégâts ne sont pas correctement enregistrés au cours d’une fusillade.

Warzone est plus que jamais envahi par les lags

Depuis les débuts de la Saison 4 de Warzone, de nombreuses voix se sont élevées sur la toile pour pointer du doigt les problèmes de stabilité du battle royale. Entre les dégâts des balles qui ne sont pas correctement enregistrés, les erreurs qui recommencent à affluer, et les lags, le quotidien des joueurs est plus que jamais semé d’embûches.

“La stabilité des serveurs au cours de cette saison a empiré de manière significative avec des lags et des désynchronisations”, a déclaré un joueur.

“On pourrait penser qu’une entreprise qui gagne des millions de dollars chaque jour pourrait se permettre d’améliorer ses serveurs. C’est tellement frustrant d’avoir des performances aussi irrégulières”, a souligné un autre joueur.

La bonne nouvelle, c’est que si Caldera est en proie au chaos, l’autre carte du battle royale, Bonne Fortune, semble être beaucoup moins impactée.

Les problèmes de lag et d’enregistrement des tirs sur le battle royale ne datent malheureusement pas d’aujourd’hui, ils arrivent et repartent au gré des mises à jour. Il ne reste plus qu’à espérer que les développeurs parviendront à régler le problème une bonne fois pour toutes.