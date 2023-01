Ce fusil d’assaut oublié sur Warzone 2 a un TTK surprenant

Warzone 2 regorge de puissantes armes à expérimenter, à tel point qu’il n’est pas rare que l’une d’entre elles passe sous le radar des joueurs, comme le M13B, un fusil d’assaut qui gagne à être connu selon WhosImmortal puisqu’il possède l’un des TTK à longue portée les plus rapides du battle royale.

Le TTK est l’une des statistiques les plus incontournables de Warzone 2, car il indique le temps qui est nécessaire pour venir à bout de l’armure et de la santé d’un adversaire si les tirs sont réussis. Un certain nombre de joueurs ont tendance à privilégier les armes qui ont le TTK le plus rapide afin de mettre toutes les chances de leur côté.

C’est la raison pour laquelle des armes comme la RPK et la Fennec 45 dominent Al Mazrah depuis le coup d’envoi du battle royale, car elles ont l’un des meilleurs TTK de Warzone 2, respectivement à longue et courte portée.

Cependant, le créateur de contenu WhosImmortal a révélé que, lorsqu’il s’agit de TTK à longue portée, l’un des fusils d’assaut les plus négligés du jeu rivalise pourtant avec la RPK.

Le M13B peut-il tenir tête à la RPK sur Warzone 2 ?

En analysant les statistiques du battle royale, le youtubeur a découvert que le M13B a le deuxième TTK le plus rapide à longue portée de tous les fusils d’assaut dans Warzone 2, n’étant battu que par le Kastov 762. Cette nouvelle a de quoi surprendre, car le M13B est le sujet de nombreuses moqueries depuis son arrivée sur le battle royale et dans Modern Warfare 2. À tel point que de nombreux joueurs ont choisi de ne même pas prendre la peine de s’attaquer aux défis du mode DMZ nécessaires pour le débloquer.

“Le plus surprenant pour moi, c’est que le M13B a le deuxième TTK le plus rapide sur sa portée. Nous sommes à 881 ms sur 70 mètres, ce qui est très impressionnant”, a déclaré WhosImmortal en comparant les statistiques. “Ce truc m’a vraiment pris par surprise. Je savais qu’il était bon à longue portée, mais je ne savais pas qu’il était aussi bon.”

Les meilleurs accessoires pour le M13B selon WhosImmortal

Bouche : Echoless-80

Canon : Bruen Echelon 14″

Accessoire canon : FTAC Ripper 56

Lunette : Aim OP-V4

Chargeur : Chargeur de 60 cartouches

Le M13B dispose naturellement d’une vitesse de tir fulgurante, donc la classe de WhosImmortal cherche principalement à le rendre aussi précis que possible pour bénéficier de ce surprenant TTK. Il a misé le FTAC Ripper 56 et l’Echoless-80 pour une meilleure stabilité du recul afin de s’assurer de pouvoir toucher chaque tir.

Ensuite, il a opté pour le Bruen Echelon 14″ pour donner un coup de pouce à la vitesse des balles et bénéficier d’une plus grande portée de dégâts, rendant le M13B extrêmement efficace au-delà de 70 mètres. En ce qui concerne l’optique, il a choisi la Aim OP-V4 pour plus de précision à distance et l’a réglée pour un ADS plus rapide.

Enfin, il a choisi le chargeur de 60 cartouches, qui permet de s’attaquer à plusieurs adversaires sans avoir à se soucier de recharger. WhosImmortal a cependant rappelé aux joueurs que si le M13B est une bête à longue distance, mieux vaut le coupler à une mitraillette pour être couvert dans les combats à courte portée.

“Ce truc n’est vraiment pas génial à courte ou à moyenne portée”, a déclaré le youtubeur. “Mais quand vous arrivez à longue portée, il prend le dessus, ce qui est très unique et très impressionnant. Cette chose est certainement une option de premier ordre.”