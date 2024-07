Une arme oubliée de MW3 possède un TTK exceptionnel dans Warzone, mais il y a un hic

L’une des armes les moins utilisées de Modern Warfare 3 possède en réalité l’un des meilleurs temps de mise à mort (TTK) de Warzone, mais il y a aussi une contrainte importante à prendre en compte.

Depuis la mise à jour de la Saison 4 Rechargée pour Modern Warfare 3 et Warzone, la méta du battle royale est en pleine évolution. Cette mise à jour avait pour but de réduire la domination du KAR98K et du Superi 46, et bien que cela soit en partie réussi, ces armes n’ont pas totalement disparu.

Plusieurs armes de Modern Warfare 2 ont bénéficié d’ajustements depuis l’équilibrage des armes, mais ce sont les armes de MW3 qui dominent encore le battle royale de CoD.

Dans la nouvelle méta, des armes comme le Holger 556 et le MTZ-556 sont actuellement en tête, mais elles n’ont pas nécessairement les meilleurs TTK du jeu comme le très sous-estimé KVD Enforcer. Cette arme, ignorée depuis un certain temps dans Warzone, a été mise en avant par le statisticien WhosImmortal dans sa vidéo du 8 juillet comme étant l’une des armes les plus mortelles du moment.

« Le KVD Enforcer. À 34 mètres, il a un TTK de 834 ms, ce qui est incroyablement compétitif et l’un des meilleurs en jeu pour les fusils semi-auto, et il a également une portée de dégâts ridicule », a-t-il déclaré.

Voici les accessoires recommandés pour le KVD Enforcer :

Canon : Silencieux Intégré KAS-7

: Silencieux Intégré KAS-7 Accessoire Sous le Canon : Support Lourd Bruen

: Support Lourd Bruen Lunette : Corio Eagleseye 2.5x

: Corio Eagleseye 2.5x Chargeur : Chargeur de 20 coups

: Chargeur de 20 coups Munitions : 7.62x54mmr High Grain

La nature semi-automatique du fusil est une partie de la contrainte avec l’Enforcer. Comme le souligne WhosImmortal, cela en fait une « arme demandant un haut niveau de compétence » et tout le monde ne va pas l’apprécier.

Cela est confirmé par les statistiques de WZRanked, puisque le fusil de précision est actuellement la 26e arme la plus populaire.

Un certain nombre de fusils semi-automatiques ont déjà été mis en avant par le passé pour avoir des TTK élevés dans Warzone, mais ils ne dominent jamais vraiment la méta comme leurs statistiques le suggèrent. Il faudra donc attendre et voir ce qui se passe avec l’Enforcer.

